BCD Travel Umfrage zeigt: Wohlbefinden von Geschäftsreisenden hat oberste Priorität - Angebote von Unternehmen dagegen noch ausbaufähig

Finanztrends Video zu



mehr >

Utrecht, Niederlande (ots) - Wohlbefinden und Zufriedenheit vonReisenden sind nach Kostenkontrolle und Fürsorgepflicht diedritthöchste Priorität für Travel Manager, so eine aktuelle Umfrageder führenden Travel Management Company BCD Travel unter 53 TravelManagern weltweit.72 % der Befragten nannten Mitarbeitergewinnung und -bindung alsHauptgrund, warum Wohlbefinden für Geschäftsreisende wichtig ist.Dennoch wird es häufig in den Reiserichtlinien vernachlässigt.Während 55 % der Befragten angaben, dass ihre Unternehmen über einMitarbeiterprogramm zur Steigerung des Wohlbefindens verfügen, habennur 11 % ein entsprechendes Konzept für ihre Reisenden."Sobald die Kosten unter Kontrolle sind, stehen Travel Manageroftmals vor der Herausforderung, über die nächsten Schritt zuentscheiden. Untersuchungen wie unsere aktuelle Umfrage kann TravelManagern helfen, Möglichkeiten zu identifizieren, die ihrGeschäftsreiseprogramm als Innovationstreiber für das gesamteUnternehmen positionieren", so Jorge Cruz, Executive Vice PresidentGlobal Sales and Marketing bei BCD Travel. "Indem sie an einemProgramm zur Steigerung des Wohlbefindens arbeiten, das Vielreisendewie Vertriebsmitarbeiter zufrieden stellt, können Travel Managerihrem Unternehmen helfen, Wettbewerber zu übertreffen - ein Effekt,der weit über glückliche Reisende hinausgeht."Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine große Diskrepanz zwischenden Initiativen auf, die Travel Manager für wichtig halten, unddenen, die Unternehmen tatsächlich umsetzen, insbesondere in Bezugauf Gesundheit und Work-Life-Balance. Die Umfrage ergab:- 95 % der Befragten bewerten Empfehlungen für Restaurants mitgesunden Menüs als wichtig, aber nur 14 % geben ihren Reisendensolche Empfehlungen.- 90 % der Befragten halten psychologische Unterstützung fürReisende für notwendig, doch nur 14 % bieten eine solcheUnterstützung tatsächlich.- 90 % der Befragten halten eine Freistellung nach einer langenReise für unerlässlich, aber nur 17 % haben dies in ihreReiserichtlinie integriert.Die Befragung ergab außerdem eine verbesserungsfähige Diskrepanzzwischen den Vorgaben in den Reiserichtlinien und den Erwartungen derReisenden bezüglich Flug- und Hotelinitiativen:- Mehr als 83 % der Befragten haltenBuchungsklassen-/Kabinen-Upgrades für wichtig, aber nur 29 % derReiserichtlinien erlauben es. Die Situation bei Hotel-Upgradesist ähnlich unausgewogen, 82 % gegenüber 18%.- 78 % der Befragten geben an, dass der Lounge-Zugang wichtig sei,doch nur 22 % der Unternehmen nehmen ihn in ihreReiserichtlinien auf.- 76 % sagen, es sein ihnen wichtig, Reisen am Wochenende zuvermeiden, aber nur 36 % haben das in ihre Reiserichtlinienaufgenommen."Business Trips können anstrengend sein. Geschäftsreisende sindmit Störungen im Reiseverlauf und Unsicherheiten beim Zurechtfindenin ungewohnter Umgebung konfrontiert. Die fehlenden Annehmlichkeiteneines vertrauten Umfelds beeinflussen Wohlbefinden und Zufriedenheit.Das ist alles andere als business as usual", findet NataliaTretyakevich, Senior Manager Research and Intelligence bei BCDTravel. "Unsere Studie zeigt, dass das Wohlbefinden der Reisendendurch einige wenige Maßnahmen wie Sitzplatz-Upgrades,Restaurantempfehlungen oder das Angebot von Hotels mit Fitnessbereicherreicht werden kann."Was können Travel Manager tun, um das Wohlbefinden ihrer Reisendenim Geschäftsreiseprogramm zu berücksichtigen? Hier einige Vorschlägezum Einstieg:- Machen Sie die Initiativen zur Steigerung des Wohlbefindens vonReisenden zu einem Teil Ihrer jährlichen Verhandlungen mitSuppliern. Sprechen Sie über Lounge-Zugänge und Upgrades.- Messen Sie die Zufriedenheit der Reisenden durch regelmäßigeUmfragen und integrieren Sie Datenquellen von Drittanbietern.Prüfen Sie Ihre Reiserichtlinien und ergänzen Sie Angebote aufder Grundlage Ihrer Datenanalyse.- Integrieren Sie Hotels mit Fitness- und Wellness-Angeboten inIhr Geschäftsreiseprogramm.- Geben Sie Empfehlungen für eine gesunde Verpflegung an den vonIhren Reisenden meistfrequentierten Destinationen.- Sorgen Sie mit maßgeschneiderten Benachrichtigungen und Alertsdafür, dass Ihre Reisenden unterwegs produktiv und stets auf demLaufenden sind.Weitere Details zur BCD Travel Studie zum Wohlbefinden vonGeschäftsreisenden zeigt diese Infografik:https://www.bcdtravel.com/traveler-wellness/Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktivunterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungentreffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, denErfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wirhelfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter underfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate (95 % in denletzten zehn Jahren) macht uns zum Branchenführer in SachenKundenzufriedenheit, mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr überuns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir,Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade(Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz,einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuftsich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unterwww.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje Gasster+49 421 3500 838Antje.Gasster@bcdtravel.deAnja Hermann+49 421 3500 420Anja.Hermann@bcdtravel.deOriginal-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell