BCD Travel Studie: Die Hälfte der 100 meistfrequentierten Geschäftsreisemetropolen hat alarmierende Luftverschmutzungswerte / Luftqualitäts-Bewertungen in Travel Risk Management Programme integrieren

Utrecht (ots) - Eine neue Studie der führenden Travel ManagementCompany BCD Travel zeigt, dass ca. 50 Prozent der meistbesuchtenGeschäftsreisedestinationen weltweit eine gefährlicheLuftverschmutzung aufweisen. Bei den Top 10 sind die Luftwerte nur inSan Francisco, New York und Philadelphia unbedenklich. Sechs Städteweisen eine moderate Luftverschmutzung auf, darunter Berlin mit demhöchsten Wert. In Shanghai, der einzigen asiatischen Stadt in der Top10, hat die Luftverschmutzung ein gefährliches Niveau erreicht, dasschwere gesundheitliche Folgen haben kann.Regional betrachtet sind nur Nordamerika und der Südwestpazifikrelativ sicher. In allen anderen Regionen gibt es Städte mitLuftverschmutzung, die von mäßig (Europa) über gefährlich (Asien) bishin zu extrem gefährlich (Mittlerer Osten) reicht.Außer eines globalen Überblicks zu den Luftwerten der amhäufigsten frequentierten Geschäftsreisedestinationen bietet dieStudie konkrete Tipps zur Reduzierung des Risikos. Einige davon sindweiter unten erwähnt.Für die Erstellung der Studie hat BCD die Daten derWeltgesundheitsorganisation (WHO) zur Luftqualität mit eigenenglobalen Flugbuchungsdaten ergänzt. BCD warnt Travel Manager vor denRisiken der Luftverschmutzung für ihre Geschäftsreisenden. Selbsteine kurzfristige Belastung durch hohe Luftverschmutzungswerte kannnach Angaben des britischen Ministeriums für Umwelt, Ernährung undLandwirtschaft (Department for Environment Food and Rural Affairs) zuReizungen an Augen, Nase und Rachen, Husten, einem Engegefühl in derBrust und Kurzatmigkeit führen. Durch Luftverschmutzung ausgelöstegesundheitliche Probleme haben außerdem wirtschaftliche Folgen. Siekosten die Europäische Union 62 Milliarden Euro pro Jahr. Weltweitbelaufen sich die Kosten auf fast 6 Billionen Dollar jährlich.Angesichts der zunehmenden Wichtigkeit des Wohlbefindens vonGeschäftsreisenden (https://www.bcdtravel.com/traveler-wellness) undder rechtlichen Verantwortung, die Unternehmen in Bezug auf dieFürsorgepflicht haben, rät BCD Einkäufern und Travel Managern,Richtlinien zur Luftqualität in Travel Risk Management Programme zuintegrieren, damit die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrerReisenden verbessert werden kann.Die Studie unterstützt Travel Manager im Umgang mit dem Thema. Siebeinhaltet:- einen globalen Überblick über die Luftqualität an den 100wichtigsten Geschäftsreisezielen weltweit [1], so dass TravelManager leicht erkennen können, ob ihre Reisenden gefährdetsind.- einen detaillierten Überblick über die Luftqualität nachRegionen: Asien, Afrika, Europa, Mittlerer Osten, Lateinamerika,Nordamerika, Südwestpazifik.- Tipps und Tricks für Travel Manager und Geschäftsreisende, umdie Risiken in Folge von Luftverschmutzung zu minimieren."Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden bei der Erfüllungihrer Fürsorgepflicht für ihre Reisenden zu unterstützen", erklärtMartin Weisskirchen, Vice President of Technology Project & GlobalCrisis Management bei BCD Travel. "Bei einem gutenSicherheitsprogramm für Reisende geht es nicht nur darum,Krisensituationen wie Terroranschläge, Wirbelstürmen oder Erdbebenabzudecken, sondern auch alltägliche Risiken wie einen Autounfalloder die Belastung durch Luftverschmutzung. Arbeitgeber, dieMaßnahmen zur Minderung der Risiken in Folge von Luftverschmutzungergreifen, signalisieren ihren Mitarbeitern, dass sie sich um ihrWohlbefinden kümmern. Wir haben die Studie erstellt, um es TravelManagern leichter zu machen, sich über Luftverschmutzung zuinformieren, herauszufinden, ob ihre Reisenden gefährdet sind undentsprechend planen und reagieren zu können."Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:- Viele der größten Metropolen weltweit überschreiten dieGrenzwerte für Luftverschmutzung der WHO, in einigen Fällen ummehr als das Fünffache. Diese Ziele sind oftmals Destinationen,die von Geschäftsreisenden häufig besucht werden.- Kurzzeitige Belastung durch hohe Luftverschmutzungswerte kann zusofortigen Symptomen wie Reizungen von Augen, Nase und Rachen,Husten, Engegefühl in der Brust und Kurzatmigkeit führen, wiedas britischen Ministeriums für Umwelt, Ernährung undLandwirtschaft (Department for Environment Food and RuralAffairs) berichtet. Laut WHO kann eine Langzeitbelastung zuerheblichen gesundheitlichen Problemen wie verminderterLungenfunktion, verschlimmertem Asthma, chronischer Bronchitisoder sogar Herzinfarkt beitragen.- Wetterbedingungen haben einen deutlichen Einfluss auf dieSchadstoffbelastung und machen es möglich, Empfehlungen zugeben, zu welcher Jahreszeit bestimmte Ziele angesteuert odergemieden werden sollten. So verursacht beispielsweise der Winterin einigen asiatischen Metropolen eine gefährlicheLuftverschmutzung, weshalb in diesem Zeitraum Reisen zu diesenZielen so weit wie möglich eingeschränkt werden sollten.- Wenn an einen Ort mit schlechter Luftqualität gereist wird,sollten folgende Maßnahmen getroffen werden:1. Halten Sie Ihren Aufenthalt zu kurz wie möglich oder nutzen Sievirtuelle Meetings als Alternative.2. Prüfen Sie regelmäßig den lokalen Luftqualitätsindex (AQI), umdie Situation vor Ort in Echtzeit beurteilen zu können.3. Begrenzen Sie Aktivitäten im Freien auf ein Minimum und tragenSie bei Bedarf eine geeignete Maske.- Um ihre Reisenden zu schützen, können Travel Manager:1. Informationen und Tools zum Schutz vor Luftverschmutzungbereitstellen.2. sicherstellen, dass die Reisenden mit der Reiserichtlinie desUnternehmens bezüglich Gesundheit und Notfallmaßnahmen vertraut sind.3. Benachrichtigungen und Tipps vor, während und nach der Reisesenden.4. Daten darüber sammeln, wie lange Geschäftsreisende welchem Gradder Luftverschmutzung ausgesetzt sind und entsprechende Empfehlungengeben, um die Belastung durch schlechte Luftqualität zu minimieren.Lesen Sie die vollständige Studie, um detaillierte Informationenüber die wichtigsten Geschäftsreiseziele und weitere Tipps zum Schutzder Reisenden vor Luftverschmutzung zu erhalten:http://ots.de/wATVGv[1] Basierend auf globalen Flugbuchungsdaten von BCD Travel 2018Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktivunterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungentreffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, denErfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wirhelfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter underfahrener Mitarbeiter. Mit 95 % über die letzten zehn Jahre habenwir die beständigste Kundenbindungsrate der Branche - mit 25,7Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir,Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade(Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2017,einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuftsich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unterwww.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 421 3500 838Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 421 3500 420Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell