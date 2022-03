BCDIs im Februar ...

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine treten momentan Anlageüberlegungen natürlich völlig in den Hintergrund. Dabei gilt es, gerade in solchen Phasen besonnen und investiert zu bleiben, denn Panik ist im Leben, wie an den Aktienmärkten, stets ein schlechter Ratgeber. Deshalb zur Information: Nach dem schwachen Januar haben die Kurse auch im Februar nachgegeben,...