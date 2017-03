BCDI-Marktbericht Februar 2017

Im Februar ging es für die internationalen Aktienmärkte deutlich aufwärts. So verzeichnete der Dow Jones einen Gewinn von 4,8%, wobei die historische Höchstmarke auf 20.837 Punkte (27. Februar) nach oben geschoben wurde. Der Dax kletterte am vergangenen Mittwoch auf 11.999 Zähler, was dem höchsten Stand seit 22 Monaten entsprach und verbuchte im Februar ein Plus von 2,6%.Auch...