BCDI-Aktuell: Verschnaufpause an den Börsen

Nach den vorherigen deutlichen Zugewinnen konsolidierten die Aktienmärkte in der vergangenen Woche. So pendelte der Dow Jones knapp unter der magischen Marke von 20.000 Punkten seitwärts und beendete die Woche quasi unverändert (-0,4%; 19.886 Zähler). Auch beim Dax gab es mit einem Plus von 0,3% kaum Bewegung zu vermelden, wobei der deutsche Aktienleitindex am Mittwoch ein neues...