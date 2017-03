BCDI-Aktuell: Erneut neue Höchststände bei Dax, Dow Jones und BCDI

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

In der vergangenen Handelswoche markierten die internationalen Aktienmärkte wieder einmal neue Tops. So verzeichnete der Dow Jones ein Plus von 0,9%, wobei die historische Höchstmarke auf 21.116 Punkte (1. März) nach oben geschoben wurde. Der Dax kletterte am Mittwoch auf 12.067 Zähler, was dem höchsten Stand seit 22 Monaten entsprach und verbuchte auf Wochensicht einen Gewinn...