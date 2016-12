BCDI-Aktuell: Börsen weiter in Feierlaune!

In der Vorweihnachtswoche präsentierten sich die Aktienmärkte erneut fester, wobei ein bisschen Tempo herausgenommen wurde. So kletterte der Dow Jones auf Wochensicht um 0,5% und erklomm dabei am 20. Dezember mit 19.975 Zählern ein weiteres Allzeithoch.Neue Rekordstände sind beim deutschen Leitbarometer zwar noch ein gutes Stück entfernt. Doch auf dem Weg dorthin machte der...