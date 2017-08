BCDI-Aktuell: BCDI weiter im Sommerloch

Die seit Monatsanfang währende Patt-Situation zwischen Bullen und Bären setzte sich auch in der vergangenen Handelswoche fort. So traten die großen Börsenindizes de facto auf der Stelle (Dax: +/-0,0%; Dow Jones: +0,6%), und auch beim boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) gab es auf Wochensicht mit einem Plus von 0,4% (Freitag-Schlusskurs: 140,89 Punkte) kaum Bewegung zu...