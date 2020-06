BCB: Was für eine Entwicklung!

Der BCB-Kurs wird am 08.06.2020, 00:23 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 10.3 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat BCB auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: BCB lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für BCB in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt BCB damit 25,26 Prozent unter dem Durchschnitt (5,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 5,33 Prozent. BCB liegt aktuell 25,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der BCB-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,05 USD. Der letzte Schlusskurs (10,3 USD) weicht somit -14,52 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 9,77 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für BCB ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die BCB-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.