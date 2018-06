BB Thomaz vs. DJ Vince live auf der WDR 2 Hausparty in Lüdenscheid

Köln (ots) -Heiße Partyrhythmen von BB Thomaz vs. DJ Vince hinter historischenMauern. Am Samstag, 21. Juli 2018, wird die über 100 Jahre alteHistorische Schützenhalle Lüdenscheid zur Fetenzone der WDR 2Hausparty. Verwandelt in eine einladende Wohnung mit Schlafzimmer,Küche und Wohnzimmer bietet sie mehr als 1.500 Partygästen Platz zumTanzen, Quatschen und Feiern. Gastgeber des Abends sind die bekanntenWDR 2 Moderatoren Marlis Schaum und Johannes Simon.Für die richtigen Beats und eine volle Tanzfläche sorgt nicht nur DJVince mit Kylie Minogue, Ofenbach und Rea Garvey bis hin zu denklassischen Partykrachern, er liefert sich auch einen musikalischenBattle mit der Casting-Show-Finalistin BB Thomaz. Die beidenpräsentieren eine Zeitreise mit den besten Partyhits, begleitet vonBeatboxing, Tanz und Animation. Für spektakulären Projektionen aufdrei Leinwänden sorgt VJ SAW feat. Maxi mit künstlerischen Visualszur Musik.Die Partygäste können im Wohnzimmer abrocken, sich zur Erinnerung vordem WDR 2 VIP-Board fotografieren lassen oder auf dem Sofa imFotoalbum der Gastgeber blättern. In den Regalen stehen dieLieblingsbücher der WDR 2 Moderatoren, auf den Sideboards liegenZeitungen zum Schmökern. Und wer das WM-Finale nachspielen möchte,für den steht der WDR 2 LigaLive-Kicker bereit.Die WDR 2 Hausparty ist eine prima Gelegenheit besondere Location inNRW kennenzulernen und die Moderatoren bekommen für die Hörerinnenund Hörer neben einer Stimme hier auch ein Gesicht.Tickets gibt es ab 19. Juni, 10 Uhr, an allen bekanntenVorverkaufsstellen und auch online. Speisen und Getränke sind nichtim Ticketpreis enthalten. Weitere Informationen: WDR 2 Hotline (022156789 222) und im Internet unter www.wdr2.de.LocationSchützenhalle LüdenscheidReckenstraße 658511 LüdenscheidBeginnSamstag, 21. Juli 2018, 20 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationEva Maria WüstTelefon 0221 220 7123eva-maria.wuest@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell