BB&T meldet Rekordergebnis von 842 Mio. $ oder 1,09 $ je verwässerter Aktie

Winston-Salem, North Carolina (ots/PRNewswire) - BB&T Corporation(NYSE: BB&T) hat heute ein Rekordergebnis für das zweite Quartal 2019gemeldet. Der auf die Stammaktionäre entfallende Nettogewinn beliefsich auf 842 Mio. $, ein Zuwachs von 8,6 Prozent gegenüber demzweiten Quartal des Vorjahres. Der Gewinn je verwässerter Stammaktiebelief sich im zweiten Quartal 2019 auf 1,09 $, eine Steigerung von10,1 Prozent gegenüber gleichen Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse fürdas zweite Quartal ergaben eine annualisierte Rentabilität derdurchschnittlichen Aktiva von 1,55 % und eine annualisierteRentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals für Stammaktionärevon 11,98 %.Ohne den Fusions- und Restrukturierungsaufwand in Höhe von 23 Mio.$ (19 Mio. $ nach Steuern) und inkrementelle Betriebsaufwendungen inZusammenhang mit der Fusion von 9 Mio. $ (7 Mio. $ nach Steuern)belief sich der auf die Stammaktionäre entfallende Nettogewinn aufden Rekordwert von 868 Mio. $ oder 1,12 $ je verwässerter Aktie. Derbereinigte verwässerte Gewinn je Stammaktie stieg um 0,07 $ imVergleich zum ersten Quartal 2019. Die bereinigte annualisierteRentabilität der durchschnittlichen Aktiva und annualisierteRentabilität des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals fürStammaktionäre lagen bei 1,59 Prozent bzw. 20,00 Prozent."Wir sind äußerst zufrieden mit dem insgesamt starken Ergebnis fürdas zweite Quartal. Wir erzielten ein Rekordergebnis von 842 Mio. $oder 1,09 $ je verwässerter Stammaktie", sagte Chairman and ChiefExecutive Officer Kelly S. King. "Grund für diese Ergebnisse warenein stark wachsendes Kreditgeschäft, eine bessere Ertragslage durchVersicherungseinnahmen auf Rekordniveau und eine starke Performancebeim Investmentbanking einschließlich Maklergebühren und Provisionen.Zudem ist die Qualität der Aktiva weiterhin hoch.""Dies war ein spannendes Quartal, in dem wir beim Aufbau unseresneuen Unternehmens Truist mit unseren Partnern von SunTrust deutlichfortgeschritten sind", sagte King. "Eines Tages wird Truist ein Namesein, der gleichbedeutend ist mit dem reichen Erbe beiderUnternehmen. Er wird getragen von unserer Mission, eine bessereZukunft für unsere Kunden, Gemeinden und Mitarbeiter zu ermöglichen.Und so wird ein hoher Aktionärswert entstehen.""In diesem Quartal haben sowohl BB&T als auch SunTrustumfangreiche Finanzprogramme für die Gemeinden aufgelegt, in denenwir angesiedelt sind. Dazu zählt der gemeinnützige Plan mit derNational Community Reinvestment Coalition in Höhe von 60 Mrd. $, derAnfang der Woche verkündet wurde", sagte King. Finanzielle Eckdaten für das zweite Quartal 2019- Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 $, ohne denFusions- und Restrukturierungsaufwand und inkrementelleBetriebsaufwendungen in Zusammenhang mit der Fusion- Die Rentabilität der durchschnittlichen Aktiva belief sich auf 1,55Prozent- Die Rentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals fürStammaktionäre belief sich auf 11,98 Prozent- Die Rentabilität des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitalsfür Stammaktionäre belief sich auf 19,45 Prozent- Die Nettozinsspanne lag bei 3,42 Prozent, ein Rückgang um neunBasispunkte- Die zinsunabhängigen Erträge stiegen um 150 Mio. $- Der Gewinn aus dem Versicherungsgeschäft lag mit 566 Mio. $ aufeinem Allzeithoch, ein Anstieg um 56 Mio. $- Die Quote von Gebühren zu Gewinn betrug 44,4 Prozent gegenüber 41,5Prozent im vorherigen Quartal- Die zinsunabhängigen Aufwendungen beinhalten einen Fusions- undRestrukturierungsaufwand in Höhe von 23 Mio. $ und inkrementelleBetriebsaufwendungen in Zusammenhang mit der Fusion von 9 Mio. $- Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl betrug 57,6 Prozent gegenüber61,0 Prozent im vorherigen Quartal- Die bereinigte Effizienzkennzahl betrug 55,1 Prozent gegenüber 56,6Prozent im vorherigen Quartal- Die durchschnittlichen Kredite an den Unternehmenssektor stiegen um1,2 Mrd. $ oder 7,8 Prozent (annualisiert)- Die durchschnittlichen Kredite für Gewerbeimmobilien (CRE) sankenum 157 Mio. $ oder 3,0 Prozent (annualisiert)- Die durchschnittlichen Kredite für private Wohnbauhypothekenstiegen um 696 Mio. $ oder 8,9 Prozent (annualisiert)- Die durchschnittlichen indirekten Kredite stiegen um 542 Mio. $oder 12,5 Prozent (annualisiert)- Die durchschnittlichen unverzinslichen Einlagen stiegen um 397 Mio.$ oder 3,0 Prozent (annualisiert)- Die durchschnittlichen unverzinslichen Einlagen machen 32,9 Prozentder Gesamteinlagen aus gegenüber 32,7 Prozent im vorherigen Quartal- Die Kosten der durchschnittlichen verzinsten Einlagen beliefen sichauf 1,02 Prozent (annualisiert), ein Anstieg von siebenBasispunkten- Die Kosten der durchschnittlichen Gesamteinlagen beliefen sich auf0,68 Prozent (annualisiert), ein Anstieg von vier Basispunkten- Notleidende Aktiva machten 0,23 Prozent der Gesamtaktiva aus; diesist unter dem Niveau von 2006- Überfälligkeiten ab 90 Tagen, bei denen weiterhin Zinsen auflaufen,betrugen 0,27 Prozent der für Investitionen gehaltenen Kredite imVergleich zu 0,29 Prozent im vorherigen Quartal- Die Netto-Ausbuchungen beliefen sich auf 0,38 Prozent derdurchschnittlichen Kredite und Pachten, ein Rückgang von zweiBasispunkten im Vergleich zum vorherigen Quartal- Die Deckungsquote bei Risikorückstellungen betrug das 3,46-facheder für Investitionen gehaltenen notleidenden Kredite und Pachtenim Vergleich zum 2,97-fachen im vorherigen Quartal- Die Rückstellung für Verluste bei Krediten und Pachten betrug 1,05Prozent der für Investitionen gehaltenen Kredite und Pachten,unverändert gegenüber dem vorherigen Quartal- Die Quote von Tier-1-Stammkapital zu risikogewichteten Aktiva lagbei 10,3 Prozent- Die Tier-1-Risikokapitalquote lag bei 12,0 Prozent- Das Gesamtkapital betrug 14,2 Prozent- Das Fremdkapital betrug 10,2 Prozent- Der Gewinn je verwässerter Stammaktie belief sich auf 1,09 $, eineSteigerung von 0,12 $ je verwässerter Stammaktie gegenüber demersten Quartal dieses Jahres- Die steuerlich äquivalenten Umsätze beliefen sich auf 3,1 Mrd. $,ein Wachstum von 144 Mio. $ gegenüber dem ersten Quartal 2019- Die zinsunabhängigen Aufwendungen beliefen sich auf 1,8 Mrd. $, einRückgang von 17 Mio. $ im Vergleich zum ersten Quartal 2019- Die durchschnittlichen für Investitionen gehaltenen Kredite undPachten beliefen sich auf 150,5 Mrd. $, ein Wachstum von 2,4 Mrd. $bzw. 6,5 Prozent (annualisiert) im Vergleich zum ersten Quartal2019- Die durchschnittlichen Einlagen blieben gegenüber dem erstenQuartal 2019 relativ unverändert- Die Qualität der Aktiva ist weiterhin erstklassig- Der Kapitalbestand war insgesamt gleichbleibend stark Die Präsentation ist mitsamt einem Anhang zu den nichtGAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen unterhttps://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations verfügbar.Die Zusammenfassung der Quartalsergebnisse von BB&T für das zweiteQuartal 2019, einschließlich detaillierter Finanzübersichten, findenSie auf der BB&T-Website unterhttps://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.Informationen zu BB&TZum Stichtag 30. Juni 2019 war BB&T eine der größtenFinanzdienstleistungsholdings der USA mit Aktiva von 230,9 MilliardenUS-Dollar und einer Marktkapitalisierung von ungefähr 37,6 MilliardenUS-Dollar. BB&T hat eine lange Tradition als Gemeinschaftsbank undbietet eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen, unteranderem im Geschäfts- und Privatkundenbereich, bei Investitionen,Versicherungen, Vermögensverwaltung, Hypotheken, imFirmenkundengeschäft, in den Kapitalmärkten sowie beiSpezialfinanzierungen an. BB&T hat seinen Firmensitz in Winston-Salem(North Carolina, USA) und betreibt mehr als 1.700 Finanzzentren in 15Bundesstaaten und Washington D.C. Die Bank wird von GreenwichAssociates regelmäßig für ihre herausragenden Bankdienste im Marktfür kleine und mittlere Unternehmen anerkannt. Weitere Informationenzu BB&T und seinem Komplettangebot an Produkten und Dienstleistungenfinden Sie unter BBT.com.Kapitalquoten sind vorläufiger Natur.Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen undLeistungskennzahlen, deren Ermittlungsmethoden von den allgemeinanerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung ("GAAP") derVereinigten Staaten von Amerika abweichen. Die Geschäftsleitung vonBB&T zieht diese "nicht-GAAP-konformen" Kennzahlen zur Analyse derLeistung und der Effizienz seines operativen Geschäfts heran. DieGeschäftsleitung vertritt die Auffassung, dass diesenicht-GAAP-konformen Kennzahlen ein besseres Verständnis derlaufenden Geschäftsaktivitäten vermitteln und die Vergleichbarkeitder Ergebnisse mit früheren Berichtszeiträumen begünstigen. DesWeiteren veranschaulichen sie die Effekte signifikanter Posten imaktuellen Berichtszeitraum. Das Unternehmen ist der Auffassung, dasseine aussagekräftige Analyse seiner Finanzergebnisse ein Verständnisder Faktoren erfordert, die dieser Unternehmensleistung zugrundeliegen. Die Geschäftsleitung von BB&T ist der Meinung, dass diesenicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für Investoren nützlich seinkönnten. Die veröffentlichten Kennzahlen sind nicht als Ersatz fürGAAP-konform ausgewiesene Finanzkennzahlen zu verstehen. Ferner sindsie nicht zwangsläufig mit nicht-GAAP-konformen Kennzahlen andererUnternehmen vergleichbar. Nachstehend sind die nicht-GAAP-konformenKennzahlen aufgeführt, die in dieser Pressemitteilung genutzt werden:- Die bereinigte Effizienzkennzahl ist eine nicht-GAAP-konformeKennzahl, da sie Kursgewinne (Verluste), Abschreibungen aufimmaterielle Vermögenswerte, Fusions- und Restrukturierungsaufwandsowie bestimmte andere Posten ausschließt. Die Geschäftsleitung vonBB&T nutzt diese Kennzahl zur Analyse der Leistung desUnternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist der Überzeugung,dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufendenGeschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mit früherenZeiträumen ermöglicht sowie die Auswirkungen hoher Zuwächse undAufwendungen veranschaulicht.- Materielles Eigenkapital und einschlägige Zahlen sindnicht-GAAP-konforme Kennzahlen, welche die Auswirkungen vonimmateriellen Vermögenswerten (nach Berücksichtigung latenterSteuern) und deren jeweilige Amortisierung ausschließen. DieseKennzahlen sind nützlich für die konsistente Bewertung desUnternehmensergebnisses, ob erworben oder intern entwickelt. DieGeschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahlen zur Bewertung derQualität des Kapitals und der Erträge im Vergleich mitBilanzrisiken und vertritt den Standpunkt, dass sie Investoren beider Analyse des Unternehmens von Nutzen sein können.- Die Kern-Nettozinsspanne ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, beider die Nettozinsspanne um die Auswirkungen des Purchase Accounting(Erwerbsmethode) bereinigt wird. Zinserträge und durchschnittlicheBilanzen von PCI-Krediten werden insgesamt ausgeschlossen, da dieBuchführung dieser Darlehen zu signifikanten und ungewöhnlichenTrends bei den Erträgen führen kann. Purchase-Accounting-Kennungenund einschlägige Amortisierung für a) von der FDIC bei derÜbernahme der Colonial Bank erworbene Wertpapiere und b)nicht-PCI-Kredite, Einlagen und langfristige Kredite, die vonSusquehanna und National Penn erworben wurden, wurdenausgeschlossen, um sich den Erträgen zu Raten vor dem Erwerbanzunähern. Die Geschäftsleitung von BB&T vertritt die Auffassung,dass die Korrekturen der Berechnung der Nettozinsspanne fürbestimmte erworbene Aktiva und Verbindlichkeiten Investorennützliche Informationen zur Performance gewinnbringender Aktiva vonBB&T geben.- Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie ist einenicht-GAAP-konforme Kennzahl, da er den Fusions- undRestrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ohne Steuernausschließt. Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahl zurAnalyse der Leistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung vonBB&T ist der Überzeugung, dass diese Kennzahl ein besseresVerständnis des laufenden Geschäfts und einen besseren Vergleichder Ergebnisse mit früheren Zeiträumen ermöglicht sowie dieAuswirkungen hoher Zuwächse und Aufwendungen veranschaulicht.- Die bereinigte Kennzahl des betrieblichen Fremdkapitals ist einenicht-GAAP-konforme Kennzahl, da sie Kursgewinne (Verluste),Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Fusions- undRestrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ausschließt.Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahl zur Analyse derLeistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist derÜberzeugung, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis deslaufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumen ermöglicht sowie die Auswirkungen hoherZuwächse und Aufwendungen veranschaulicht.- Die bereinigten Leistungskennzahlen sind nicht-GAAP-konform, da sieAufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung,bestimmte Posten sowie im Fall der Rentabilität desdurchschnittlichen materiellen Eigenkapitals für Stammaktionäre dieAmortisierung immaterieller Vermögenswerte ausschließen. DieGeschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahlen zur Analyse derLeistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist derÜberzeugung, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis deslaufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumen ermöglichen sowie die Auswirkungen hoherZuwächse und Aufwendungen veranschaulichen.Eine Abstimmung dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen mit direktvergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in der Ergebniszusammenfassung deszweiten Quartals 2019 von BB&T zu finden, die unterhttps://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings verfügbar ist.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 inZusammenhang mit der finanziellen Situation, denGeschäftsergebnissen, geschäftlichen Plänen und dem zukünftigenErfolg von BB&T. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht aufvorliegenden Tatsachen, sondern stellen Erwartungen und Annahmen derGeschäftsleitung bezüglich der geschäftlichen Tätigkeit von BB&T, derWirtschaft und weiterer künftiger Bedingungen dar. Da sichzukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sievon Natur aus bestimmten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungender Umstände, die schwierig vorherzusagen sind. TatsächlicheErgebnisse von BB&T können maßgeblich von jenen abweichen, die inzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Wörter undAusdrücke wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "bewerten","beabsichtigen", "können", "voraussagen", "planen", "sollen","werden" und "vorhersehen" und ähnliche Ausdrücke (einschließlichihrer abgewandelten Formen) sollen auf solche zukunftsgerichtetenAussagen hinweisen. Solche Aussagen unterliegen Faktoren, durch diedie tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den erwartetenErgebnissen abweichen können. Es gibt keine Zusicherung, dass eineListe der Risiken, Unsicherheiten und Risikofaktoren vollständig ist.Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächlicheErgebnisse maßgeblich von denen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, sind -- neben denRisiken und Unsicherheiten, die unter Punkt 1A (Risk Factors) inunserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2018endende Geschäftsjahr und in allen folgenden Einreichungen von BB&Tbei der Securites and Exchange Commission im Einzelnen dargelegt sind-- unter anderem Folgende:- Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit derFusion zwischen SunTrust und BB&T, einschließlich in Bezug auf denErhalt der die für die Fusion erforderlichen behördlichenGenehmigungen und die Erfüllung anderer Abschlussbedingungen,darunter die Genehmigung der Fusion seitens der Aktionäre von BB&Tund SunTrust sowie in Bezug auf mögliche Verzögerungen beimAbschluss der Fusion;- die allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen können aufnationaler oder regionaler Ebene ungünstiger sein als erwartet, wasunter anderem zu langsamerem Wachstum von Einlagen und Aktiva,einer Verschlechterung der Kreditqualität und/oder sinkenderNachfrage nach Krediten, Versicherungen oder anderen Leistungenführen kann;- Störungen nationaler oder internationaler Finanzmärkte, darunterdie Auswirkung einer Herabstufung von Schuldbriefen derUS-Regierung durch eine der Ratingagenturen, wirtschaftlicheInstabilität und Rezessionslage in Europa;- Änderungen im Zinsratenumfeld, darunter Änderungen der Zinsratedurch die US-Notenbank, die Abschaffung von LIBOR alsReferenzzinssatz und Cashflow-Neubewertungen, die sich negativ aufdie Nettozinsspanne und/oder das Volumen und den Wert von Kreditenund Einlagen sowie den Wert anderer finanzieller Aktiva und Passivaauswirken können;- der Konkurrenzdruck zwischen Depotbanken und anderenFinanzinstitutionen kann sich drastisch erhöhen;- gesetzgeberische, behördliche oder buchhalterische Änderungen,darunter Änderungen durch die Übernahme und Umsetzung desDodd-Frank-Act, können sich negativ auf Felder auswirken, in denenBB&T geschäftlich tätig ist;- örtliche, bundesstaatliche oder nationale Steuerbehörden können beiSteuerfragen Positionen vertreten, die für BB&T ungünstig sind;- Möglichkeit der Herabstufung des Kreditratings von BB&T;- Möglichkeit widriger Veränderungen auf den Wertpapiermärkten;- Konkurrenten von BB&T haben möglicherweise mehr Finanzressourcenzur Verfügung oder entwickeln Produkte, die ihnen gegenüber BB&Teinen Wettbewerbsvorteil verschaffen, und unterliegen eventuellanderen behördlichen Normen als BB&T;- Risiken in Zusammenhang mit der Computer- und Netzsicherheit könnensich negativ auf das Geschäft, den Finanzerfolg und Ruf von BB&Tauswirken; BB&T könnte haftbar für finanzielle Verluste sein, dieDrittparteien durch Datenlecks beim Datenverkehr zwischenFinanzinstitutionen entstehen;- IT-Infrastrukturkosten, die höher als erwartet sind, oder Problemebei der Implementierung künftiger Systemverbesserungen können sichnegativ auf die finanzielle Situation und Betriebsergebnisse vonBB&T auswirken und BB&T können so erhebliche Zusatzkostenentstehen;- Naturkatastrophen und sonstige Katastrophen, darunter Terrorakte,können sich negativ auf BB&T auswirken, da solche Ereignisse denGeschäftsbetrieb von BB&T oder die Möglichkeit oder Bereitschaftder BB&T-Kunden, die Produkte und Dienstleistungen von BB&T inAnspruch zu nehmen, maßgeblich behindern können;- Kosten in Zusammenhang mit der Zusammenführung derGeschäftsbereiche von BB&T und seinen Fusionspartnern können größersein als erwartet;- ein Fehlschlag der Umsetzung der strategischen oder geschäftlichenPläne des Unternehmens, darunter der Fähigkeit, Fusionen undÜbernahmen erfolgreich abzuschließen und/oder zu integrieren odererwartete Kosteneinsparungen oder Umsatzzuwächse in Zusammenhangmit Fusionen und Übernahmen in den erwarteten Zeitspannen zuerzielen, kann die finanzielle Situation und die geschäftlichenErgebnisse von BB&T negativ beeinflussen;- erhebliche negative Auswirkungen größerer Rechtsstreitigkeiten oderbehördlicher Maßnahmen für BB&T;- Beilegung von Rechtsstreitigkeiten oder sonstiger Ansprüche undbehördliche oder sonstige staatliche Ermittlungen oder sonstigeNachforschungen, die nicht in unserem Sinne sind, können zunegativer Publicity, Protesten, Geldbußen, Strafen, Beschränkungender betrieblichen Tätigkeit von BB&T oder dessenExpansionsmöglichkeiten führen und weiteren negative Konsequenzennach sich ziehen. All dies kann den Ruf von BB&T schädigen und sichnegativ auf finanzielle Situation und Betriebsergebnisse auswirken;- Risiken, die sich aus der umfassenden Verwendung von Modellenergeben;- Maßnahmen des Risikomanagements, die nicht vollständig greifen;- Einlagenabzug, Kundenverlust und/oder Umsatzverlust nachvollzogenen Fusionen und Übernahmen, die größer sind als erwartet;und- größere Systemausfälle, die durch Fehlfunktionen wichtiger internerSysteme oder Dienste verursacht werden, welche durch Drittparteienbereitgestellt werden, können sich negativ auf die finanzielleSituation und Betriebsergebnisse von BB&T auswirken.Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diesezukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur die Sicht zumZeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. TatsächlicheErgebnisse können maßgeblich von denen abweichen, die inirgendwelchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oderimpliziert sind. 