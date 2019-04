BB&T gibt Unternehmensgewinn in Höhe von 749 Millionen US-Dollar bekannt; 0,97 US-Dollar pro verwässerter Stammaktie; Rekordertrag in Höhe von 813 Millionen US-Dollar exklusive Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung

Winston-Salem, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die BB&TCorporation (NYSE: BBT) gab heute ihre Erträge für das erste Quartal2019 bekannt. Der verfügbare Nettogewinn für Inhaber von Stammaktienbetrug 749 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro verwässerterStammaktie belief sich auf 0,97 US-Dollar für das erste Quartal 2019und entspricht damit dem Vorquartal. Die Ergebnisse des erstenQuartals zeigten eine annualisierte Rentabilität derdurchschnittlichen Aktiva von 1,43 Prozent und eine annualisierteRentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals für Stammaktionärevon 11,08 Prozent.Ohne den Fusions- und Restrukturierungsaufwand in Höhe von 80Millionen US-Dollar (nach Steuern 64 Millionen US-Dollar) belief sichder verfügbare Nettogewinn für Inhaber von Stammaktien auf eineRekordsumme von 813 Millionen US-Dollar; dies entspricht 1,05US-Dollar pro verwässerter Aktie. Der bereinigte, verwässerte Gewinnje Aktie stieg um 8,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2018.Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn erreichte 754Millionen US-Dollar (0,97 US-Dollar pro verwässerter Aktie) imvierten Quartal 2018 und 745 Millionen US-Dollar (0,94 US-Dollar proverwässerter Aktie) im ersten Quartal 2018."Wir freuen uns, im ersten Quartal starke Gewinne in Höhe von 749Millionen US-Dollar verzeichnen zu können, bzw. 0,97 US-Dollar proverwässerter Stammaktie", sagte Kelly S. King, Vorsitzender und CEO."Ohne Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierungkonnten wir einen Quartalsertrag von 813 Millionen US-Dollarverbuchen, bzw. 1,05 US-Dollar pro verwässerter Stammaktie."Unser Unternehmen befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs, mitVersicherungen, die ein Rekordquartal erreichten, einer erhöhtenNettozinsspanne, einem soliden Wachstum bei den Darlehen, starkerKostenkontrolle, einer exzellenten Qualität der Aktiva sowie starkemKapital und hoher Liquidität", sagte King."Wir befinden uns nach wie vor inmitten der Vorbereitungen fürunsere Fusion mit SunTrust und beobachten mit Begeisterung, wie gutunsere Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, um einerstklassiges Finanzinstitut zu schaffen. Wir sind davon überzeugt,dass wir nach der Fusion mit SunTrust optimal positioniert sind, umunseren Kunden dabei zu helfen, finanziellen Erfolg zu erzielen,während wir auch weiterhin in unsere Ortsgemeinden und Standortesowie in unsere Mitarbeiter investieren werden und uns dazuverpflichten, einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen", sagteKing.Leistungshöhepunkte des ersten Quartals 2019- Der Gewinn pro verwässerter Stammaktie belief sich ohneAufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung auf1,05 US-Dollar.- Die Rentabilität der durchschnittlichen Aktiva betrug 1,43 Prozent.- Die Rentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals fürStammaktionäre betrug 11,08 Prozent.- Die Rentabilität des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitalsfür Stammaktionäre betrug 18,36 Prozent.- Die Nettozinsmarge erreichte 3,51 Prozent, eine Steigerung um zweiBasispunkte.- Zinsunabhängige Erträge waren um 33 Millionen US-Dollar geringer.- Die Versicherungseinnahmen erzielten ein Rekordhoch von 510Millionen US-Dollar und lagen damit um 23 Millionen US-Dollarhöher.- Die Quote von Gebühren zu Gewinn betrug 41,5 Prozent, im Vergleichzu 42,0 Prozent für das vorige Quartal.- Die zinsneutralen Ausgaben inkludieren 80 Millionen US-Dollar fürAufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Umstrukturierungen,vor allem hinsichtlich des Mergers of Equals (Fusion vongleichberechtigten Unternehmen) mit SunTrust.- Ohne Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierungsanken die zinsneutralen Ausgaben um 20 Millionen US-Dollar bzw. umeinen annualisierten Prozentsatz von 4,7 Prozent.- Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl betrug 61,0 Prozent, verglichenmit 60,7 Prozent im vorigen Quartal.- Die bereinigte Effizienzkennzahl betrug 56,6 Prozent, verglichenmit 56,5 Prozent im vorigen Quartal.- Durchschnittliche Kredite für Handel und Industrie stiegen um 817Millionen US-Dollar bzw. 5,5 Prozent annualisiert.- Durchschnittliche CRE-Kredite sanken um 396 Millionen US-Dollarbzw. 7,5 Prozent annualisiert.- Durchschnittliche Hypothekenkredite für Wohnraum stiegen um 267Millionen US-Dollar bzw. 3,5 Prozent annualisiert.- Durchschnittliche indirekte Kredite sanken um 99 MillionenUS-Dollar bzw. 2,3 Prozent annualisiert.- Durchschnittliche Einlagen ohne Zinsen sanken um 1,4 MilliardenUS-Dollar oder 10,9 Prozent annualisiert.- Durchschnittliche Einlagen ohne Zinsen stehen für 32,7 Prozent derGesamteinlagen, im Vergleich zu 34,0 Prozent im Vorquartal.- Die Kosten durchschnittlicher, verzinster Einlagen betrugen 0,95Prozent annualisiert, eine Steigerung um 17 Basispunkte.- Die Kosten durchschnittlicher Gesamteinlagen betrugen 0,64 Prozentannualisiert, eine Steigerung um 12 Basispunkte.- Notleidenden Aktiva machten 0,26 Prozent der Gesamtaktiva aus;niedriger als im Jahr 2006.- Überfälligkeiten ab 90 Tagen mit weiterhin auflaufenden Zinsenbetrugen 0,29 Prozent der Investitionskredite, im Vergleich zu 0,31Prozent im vorigen Quartal.- Die Netto-Ausbuchungen betrugen 0,40 Prozent der durchschnittlichenKredite und Pachten, eine Steigerung um zwei Basispunkte seit demvorigen Quartal.- Die Deckungsquote bei Risikorückstellungen betrug das 2,97-Facheder für Investitionen gehaltenen notleidenden Kredite, im Vergleichzum 2,99-Fachen im vorigen Quartal.- Die Rückstellung für Verluste bei Krediten und Pachten betrug 1,05Prozent der Investitionskredite, unverändert gegenüber demVorquartal.- Die Quote von Tier-1-Stammkapital zu risikogewichteten Aktiva lagbei 10,3 Prozent.- Das Tier-1-Risikokapital lag bei 11,9 Prozent.- Das Gesamtkapital betrug 14,2 Prozent.- Das Fremdkapital betrug 10,1 Prozent.- Der Gewinn pro verwässerter Stammaktie blieb im Vergleich zumvierten Quartal 2018 unverändert, belief sich also erneut auf 0,97US-Dollar.- Die steuerlich äquivalenten Umsätze erreichten mit 2,9 MilliardenUS-Dollar einen um 42 Millionen US-Dollar geringeren Wert als imvierten Quartal 2018.- Die Ausgaben ohne Zinsen sanken um 16 Millionen US-Dollar imVergleich zum vierten Quartal 2018 und lagen damit bei 1,8Milliarden US-Dollar.- Durchschnittliche Kredite und Pachten für Investitionen betrugen148,1 Milliarden US-Dollar; dies ist im Vergleich zum viertenQuartal 2018 eine Steigerung um 522 Millionen US-Dollar bzw. um 1,4Prozent.- Die durchschnittlichen Einlagen betrugen 160,0 MilliardenUS-Dollar, im Vergleich zu 157,8 Milliarden US-Dollar im viertenQuartal 2018.- Die Qualität der Aktiva verbleibt exzellent.- Der Kapitalbestand war insgesamt gleichbleibend stark.Präsentation der Ertragslage und Zusammenfassung derQuartalsergebnisseWenn Sie die Telefonkonferenz von BB&T für das erste Quartal 2019heute um 8:00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) mitverfolgen möchten, rufenSie bitte die Telefonnummer 866-519-2796 an und geben Sie alsTeilnehmercode 892418 ein. Die während der Konferenz verwendetePräsentation wird auf unserer Website unterhttps://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentationsbereitgestellt. Aufzeichnungen der Telefonkonferenz sind 30 Tage langunter der Telefonnummer 888-203-1112 (Zugangscode 6759252) abrufbar.Die Präsentation ist mitsamt einem Anhang zu den nichtGAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen unterhttps://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations verfügbar.Die Zusammenfassung der Ergebnisse von BB&T für das erste Quartal2019, einschließlich detaillierter Finanzübersichten, finden Sie aufder BB&T-Website unterhttps://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.Informationen zu BB&TZum Stichtag 31. März 2019 war BB&T eine der größtenFinanzdienstleistungsholdings der USA, mit Aktiva von 227,7Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von ca. 35,6Milliarden US-Dollar. BB&T hat eine lange Tradition im Bereich derBankdienste vor Ort und bietet eine umfassende Palette anFinanzdienstleistungen an, unter anderem im Geschäfts- undPrivatkundenbereich, bei Investitionen, Versicherungen,Vermögensverwaltung, Assetmanagement, bei Hypotheken, imFirmenkundengeschäft, in den Kapitalmärkten sowie beiSpezialfinanzierungen. BB&T hat seinen Firmensitz in Winston-Salem(North Carolina) und betreibt mehr als 1.800 Finanzzentren in 15Bundesstaaten und Washington, D.C. BB&T wird von Greenwich Associatesregelmäßig für seine herausragenden Bankdienste für kleine undmittlere Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen über BB&T undsein komplettes Angebot an Produkten und Dienstleistungen finden Sieunter BBT.com.Kapitalquoten sind vorläufiger Natur.Die vorliegende Pressemitteilung enthält Finanzinformationen undLeistungskennzahlen, deren Ermittlungsmethoden von den allgemeinanerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") der VereinigtenStaaten von Amerika abweichen. Die Geschäftsleitung von BB&T ziehtdiese "nicht-GAAP-konformen" Kennzahlen zur Analyse von Leistung undoperativer Effizienz des Unternehmens heran. Die Geschäftsleitungvertritt die Auffassung, dass diese nicht-GAAP-konformen Kennzahlenein besseres Verständnis der laufenden Geschäftsaktivitätenvermitteln und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früherenBerichtszeiträumen begünstigen. Des Weiteren veranschaulichen sie denEffekt signifikanter Posten im aktuellen Berichtszeitraum. DasUnternehmen ist der Auffassung, dass eine aussagekräftige Analyseseiner Finanzergebnisse ein Verständnis der Faktoren erfordert, diedieser Unternehmensleistung zugrunde liegen. Die Geschäftsleitung vonBB&T ist der Meinung, dass diese nicht GAAP-konformenFinanzkennzahlen für Investoren nützlich sein könnten. Dieveröffentlichten Kennzahlen sind nicht als Ersatz für GAAP-konformausgewiesene Finanzkennzahlen zu verstehen. Ferner sind sie nichtzwangsläufig mit nicht-GAAP-konformen Kennzahlen anderer Unternehmenvergleichbar. Nachstehend sind die nicht-GAAP-konformen Kennzahlenaufgeführt, die in dieser Pressemitteilung genutzt werden:Die bereinigte Kennzahl desbetrieblichen Fremdkapitalsist eine nicht-GAAP-konformeKennzahl, da sie Kursgewinne(Verluste), Abschreibungenauf immaterielleVermögenswerte, Fusions- undRestrukturierungsaufwandsowie bestimmte andere Postenausschließt. DieGeschäftsleitung von BB&Tverwendet diese Kennzahl zurLeistungsanalyse desUnternehmens. DieGeschäftsleitung von BB&T istder Ansicht, dass dieseKennzahl ein besseresVerständnis des laufendenGeschäfts und einen besserenVergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumenermöglicht, sowie dieAuswirkungen hoher Zuwächseund Aufwendungen gutveranschaulicht.Materielles Eigenkapital undeinschlägige Zahlen sindnicht-GAAP-konformeKennzahlen, welche dieAuswirkungen vonimmateriellenVermögenswerten, gekürzt umSteuerrückstellungen, undderen jeweilige Amortisierungausschließen. DieseKennzahlen sind nützlich fürdie konsistente Bewertung desUnternehmensergebnisses, oberworben oder internentwickelt. DieGeschäftsleitung von BB&Tnutzt diese Kennzahlen zurBewertung der Qualität desKapitals und der Erträge imVergleich mit Bilanzrisikenund vertritt den Standpunkt,dass sie Investoren bei derAnalyse des Unternehmens vonNutzen sein können. Seit dem1. Quartal 2019 werden fürdie Berechnung desdurchschnittlichenmateriellen Eigenkapitals derStammaktionäre dieAuswirkungen von latentenSteuern für immaterielleVermögensgegenständeberücksichtigt. FrühereBerichtsperioden wurdenentsprechend an dieseNeuerung angepasst.Die Kern-Nettozinsspanne isteine nicht GAAP-konformeKennzahl, bei der dieNettozinsmarge umAuswirkungen des PurchaseAccounting bereinigt wird.Zinserträge unddurchschnittliche Bilanzenvon PCI-Krediten werdeninsgesamt ausgeschlossen, dadie Buchführung dieserDarlehen zu signifikanten undungewöhnlichen Trends bei denErträgen führen kann.Purchase-Accounting-Kennungenund einschlägigeAmortisierung für a) von derFDIC bei der Übernahme derColonial Bank erworbeneWertpapiere und b)nicht-PCI-Kredite, Einlagenund langfristige Kredite, dievon Susquehanna und NationalPenn erworben wurden, wurdenausgeschlossen, um sich denErträgen zu Raten vor demErwerb anzunähern. DieGeschäftsleitung von BB&Tvertritt die Auffassung, dassdie Korrekturen derBerechnung derNettozinsspanne für bestimmteerworbene Aktiva undVerbindlichkeiten Investorennützliche Informationen zurPerformance gewinnbringenderAktiva von BB&T geben.Der bereinigte, verwässerteGewinn je Aktie ist einenicht-GAAP-konforme Kennzahl,da er den Fusions- undRestrukturierungsaufwandsowie bestimmte andere Postenohne Steuern ausschließt. DieGeschäftsleitung von BB&Tverwendet diese Kennzahl zurLeistungsanalyse desUnternehmens. DieGeschäftsleitung von BB&T istder Überzeugung, dass dieseKennzahl ein besseresVerständnis des laufendenGeschäfts und einen besserenVergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumenermöglicht, sowie dieAuswirkungen hoher Zuwächseund Aufwendungen gutveranschaulicht.Die bereinigte Kennzahl desbetrieblichen Fremdkapitalsist eine nicht-GAAP-konformeKennzahl, da sie Kursgewinne(Verluste), Abschreibungenauf immaterielleVermögenswerte, den Fusions-und Restrukturierungsaufwandsowie bestimmte andere Postenausschließt. DieGeschäftsleitung von BB&Tverwendet diese Kennzahl zurLeistungsanalyse desUnternehmens. DieGeschäftsleitung von BB&T istder Überzeugung, dass dieseKennzahl ein besseresVerständnis des laufendenGeschäfts und einen besserenVergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumenermöglicht, sowie dieAuswirkungen hoher Zuwächseund Aufwendungen gutveranschaulicht.Die bereinigtenLeistungskennzahlen sindnicht-GAAP-konform, da sieAufwendungen im Zusammenhangmit Fusionen undRestrukturierung, sowie imFall der Rentabilität desdurchschnittlichenmateriellen Eigenkapitals fürStammaktionäre dieAmortisierung immateriellerVermögenswerte ausschließen.Die Geschäftsleitung von BB&Tnutzt diese Kennzahlen zurLeistungsanalyse für dasUnternehmen. DieGeschäftsleitung von BB&T istder Ansicht, dass dieseKennzahlen ein besseresVerständnis des laufendenGeschäfts und einen besserenVergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumenermöglichen, sowie dieAuswirkungen hoher Erträgeund Aufwendungenveranschaulichen.Ein Abgleich dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen mit direktvergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in der Ergebniszusammenfassung desersten Quartals 2019 von BB&T unterhttps://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings zu finden.Diese Pressemitteilung enthält "Prognosen" im Sinne des PrivateSecurities Litigation Reform Act von 1995 im Zusammenhang mit derfinanziellen Situation, den Geschäftsergebnissen, geschäftlichenPlänen und dem zukünftigen Erfolg von BB&T. Prognosen basieren nichtauf vorliegenden Tatsachen, sondern stellen Erwartungen und Annahmendes Managements bezüglich der geschäftlichen Tätigkeit von BB&T, derWirtschaft und weiterer künftiger Bedingungen dar. Da Prognosen sichauf die Zukunft beziehen, unterliegen sie bestimmten Unsicherheiten,Risiken und Veränderungen von Umständen, die schwierig vorherzusagensind. Tatsächliche Ergebnisse von BB&T können wesentlich von jenenabweichen, die in Prognosen zum Ausdruck kommen. Wörter und Ausdrückewie "erwarten", "glauben", "schätzen", "bewerten", "beabsichtigen","voraussagen", "planen", "prognostizieren", "können", "werden","sollen", "dürfen" und ähnliche Ausdrücke sind Indikatoren solcherPrognosen. Solche Prognosen unterliegen Faktoren, die dietatsächlichen Ergebnisse unter Umständen wesentlich verändern können.Auch wenn keine Sicherheit dahingehend besteht, dass eine Aufstellungvon Risiken und Unsicherheiten bzw. eine Aufzählung vonRisikofaktoren vollständig ist, sind wichtige Faktoren, die dazuführen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denenabweichen, die in den Prognosen dargelegt werden - neben den Risikenund Unsicherheiten, die unter Punkt 1A (Risikofaktoren) in unseremJahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2018 endendeGeschäftsjahr und in allen folgenden Einreichungen von BB&T bei derSecurities and Exchange Commission angegeben sind - folgende:Risiken, Unsicherheitenund andere Faktoren imZusammenhang mit derFusion zwischen SunTrustund BB&T, einschließlichin Bezug auf die für dieFusion erforderlichenbehördlichenGenehmigungen und dieErfüllung andererAbschlussbedingungen,darunter die Genehmigungder Fusion seitens derAktionäre von BB&T undSunTrust sowie in Bezugauf möglicheVerzögerungen beimAbschluss der Fusion;die allgemeinenWirtschafts- undGeschäftsbedingungenkönnen auf nationaleroder regionaler Ebeneungünstiger sein alserwartet, was u. a. zulangsamerem Wachstum vonEinlagen und Aktiva,einer Verschlechterungder Kreditqualitätund/oder sinkenderNachfrage nach Krediten,Versicherungen oderanderen Leistungenführen kann;Störungen nationaleroder internationalerFinanzmärkte, darunterdie Auswirkung einerHerabstufung vonSchuldbriefen derUS-Regierung durch eineder Ratingagenturen undwirtschaftlicheInstabilität undRezessionslage inEuropa;Änderungen imZinsratenumfeld,darunter Änderungen derZinsrate durch dieUS-Notenbank, undCashflow-Neubewertungen,die sich negativ auf dieNettozinsspanne (NIM)und/oder das Volumen undden Wert von Kreditenund Einlagen sowie denWert andererfinanzieller Aktiva undPassiva auswirkenkönnen;der KonkurrenzdruckzwischenKreditinstituten undanderenFinanzinstitutionen kannsich signifikanterhöhen;Änderungen in derGesetzgebung sowiebehördliche oderbuchhalterischeÄnderungen, darunterÄnderungen durch dieÜbernahme und Umsetzungdes Dodd-Frank-Act,können sich negativ aufFelder auswirken, indenen BB&T geschäftlichtätig ist;Steuerbehörden auförtlicher,bundesstaatlicher odernationaler Ebene könnenbei SteuerfragenPositionen vertreten,die für BB&T ungünstigsind;Möglichkeit derHerabstufung desKreditratings von BB&T;Möglichkeit widrigerVeränderungen auf denWertpapiermärkten;Konkurrenten von BB&Thaben möglicherweisemehr Finanzressourcenzur Verfügung oderentwickeln Produkte, dieihnen im Vergleich zuBB&T einenWettbewerbsvorteilverschaffen, undunterliegen eventuellanderen behördlichenNormen als BB&T;Risiken in Bezug aufComputer- undNetzsicherheit könnensich negativ auf dasGeschäft, denFinanzerfolg und Ruf vonBB&T auswirken; wirkönnten haftbar fürfinanzielle Verlustesein, die Drittparteiendurch Datenlecks beimDatenverkehr zwischenFinanzinstitutionenentstehen;Kosten der Datentechnikoder Infrastruktur, diehöher als erwartet sind,oder Probleme bei derImplementierungkünftigerSystemverbesserungenkönnen sich negativ aufdie finanzielleSituation undBetriebsergebnisse vonBB&T auswirken und BB&Tkönnten so erheblicheZusatzkosten entstehen;Naturkatastrophen undsonstige Katastrophen,darunter Terrorakte,können sich negativ aufBB&T auswirken, dasolche Ereignisse denGeschäftsbetrieb vonBB&T oder dieMöglichkeit oderBereitschaft vonBB&T-Kunden, Produkteund Dienstleistungen vonBB&T in Anspruch zunehmen, wesentlichbehindern können;Kosten im Zusammenhangmit der Zusammenführungder Geschäftsbereichevon BB&T und seinenFusionspartnern könnenhöher ausfallen alserwartet;Fehlschlag der Umsetzungder strategischen odergeschäftlichen Pläne desUnternehmens, darunterdie Fähigkeit, Fusionenund Erwerbungenabzuschließen oder zuintegrieren, odererwarteteKosteneinsparungen oderUmsatzzuwächse imZusammenhang mitFusionen und Übernahmennicht in den erwartetenZeitspannen umzusetzen;dies kann diefinanzielle Situationund die geschäftlichenErgebnisse von BB&Tnegativ beeinflussen;negative AuswirkungengrößererRechtsstreitigkeitenoder behördlicherMaßnahmen für BB&T;Beilegung vonRechtsstreitigkeitenoder sonstiger Ansprücheund behördliche oderstaatliche Ermittlungenoder sonstigeNachforschungen, dienicht in unserem Sinnesind, können zunegativer Publicity,Protesten, Geldbußen,Strafen, Beschränkungender betrieblichenTätigkeit von BB&T oderdessenExpansionsmöglichkeitenführen, sowie zuweiteren negativenKonsequenzen, die denRuf von BB&T schädigenund sich negativ auf diefinanzielle Situationund Betriebsergebnisseauswirken könnten;Risiken, die sich ausder umfassendenVerwendung von Modellenergeben;Maßnahmen desRisikomanagements, dienicht vollständiggreifen;Einlagenabzug,Kundenverlust undUmsatzverlust nachvollzogenen Fusionen undÜbernahmen, die größersind, als erwartet; undgrößere Systemausfälle,die durch Fehlfunktionenwichtiger internerSysteme oder Diensteverursacht werden,welche durchDrittparteienbereitgestellt werden,können sich negativ aufdie finanzielleSituation undBetriebsergebnisse vonBB&T auswirken.Wir weisen darauf hin, dass die vorliegende Pressemitteilunglediglich die Situation zum aktuellen Zeitpunkt widerspiegelt, unddaher sollte sich der Leser nicht in unangemessenem Maße auf diesezukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnissekönnen wesentlich von jenen abweichen, die in Prognosen ausgedrücktoder impliziert sind. Außer in dem von anwendbaren Gesetzen undVorschriften geforderten Ausmaß übernimmt BB&T keine Verpflichtung,Prognosen aus welchem Grund auch immer öffentlich zu aktualisierenoder zu revidieren.Pressekontakt:ANALYST: Richard BaytoshSenior Vice PresidentInvestor Relations(336) 733-0732ANALYST: Aaron ReevesSenior Vice PresidentInvestor Relations(336) 733-2874MEDIEN: Brian DavisSenior Vice PresidentCorporate CommunicationsMedia@BBT.comOriginal-Content von: BB&T Corporation, übermittelt durch news aktuell