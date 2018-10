BB&T berichtet Rekord-Quartalsertrag von 1,01 US-Dollar pro verwässerter Aktie, Steigerung von 0,27 US-Dollar (36,5 %) im Vergleich zum dritten Quartal 2017

Winston-Salem, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die BB&TCorporation (NYSE: BBT) hat heute Rekorderträge für das dritteQuartal 2018 berichtet. Der verfügbare Nettogewinn für Inhaber vonStammaktien betrug 789 Millionen US-Dollar. Der Gewinn proverwässerter Stammaktie belief sich auf 1,01 US-Dollar für das dritteQuartal 2018, gegenüber 0,99 US-Dollar im Quartal zuvor. DieErgebnisse des dritten Quartals zeigten eine annualisierteRentabilität der durchschnittlichen Aktiva von 1,49 % und eineannualisierte Rentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals fürStammaktionäre von 11,69 %.Ohne Aufwendungen in Zusammenhang mit Fusionen undRestrukturierung von 18 Millionen US-Dollar vor Steuern (nach Steuern13 Millionen US-Dollar) betrug der verfügbare Nettogewinn für Inhabervon Stammaktien 802 Millionen US-Dollar; dies entspricht 1,03US-Dollar pro verwässerter Aktie.Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn erreichte 775Millionen US-Dollar (0,99 US-Dollar pro verwässerter Aktie) imzweiten Quartal 2018 und 597 Millionen US-Dollar (0,74 US-Dollar proverwässerter Aktie) im dritten Quartal 2017."Wir freuen uns, ein Rekordergebnis zu melden, das von starkenErträgen, einem nachhaltigen Kreditwachstum und soliderKostenkontrolle getragen wird", sagte Kelly S. King, Vorsitzender undCEO. "Die Umsätze überstiegen 2,9 Milliarden US-Dollar, während wirsowohl bei den Nettozinserträgen als auch bei den zinsunabhängigenErträgen Rekordwerte erreichten."Wir setzen weiterhin auf verschiedene Strategien, die einediversifiziertere und widerstandsfähigere Profitabilität erzeugen,und investieren gleichzeitig erheblich in unsere digitale Plattform,um hervorragende Kundenerlebnisse zu schaffen."Der Nettozinsertrag wurde durch ein Kreditwachstum von 5,8Prozent begünstigt", sagte King. "Die zinsunabhängigen Erträge sindin erster Linie Erträgen aus Versicherungen zuzurechnen, denen sowohldie Übernahme der Regions Insurance als auch ein organisches Wachstumzugutekamen."Die Qualität der Aktiva ist nach wie vor ausgezeichnet und hatsich im dritten Quartal weiter verbessert. Notleidende Aktiva undKredite, die länger als 90 Tage ausstehen, sanken von bereits sehrniedrigen Niveaus ausgehend", sagte King."Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die weiterhin eng mitunseren Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten, die von denjüngsten Hurrikanen betroffen sind", sagte King. "Wir arbeiten mitdem Amerikanischen Roten Kreuz, Samaritan's Purse und vielen anderenlokalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um die laufendenHilfsmaßnahmen zu unterstützen."Leistungskennzahlen des dritten Quartals 2018- Der Gewinn pro verwässerter Stammaktie belief sich ohneAufwendungen in Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung auf1,03 US-Dollar.- Die Rentabilität der durchschnittlichen Aktiva betrug 1,49 %.- Die Rentabilität des durchschnittlichen Eigenkapitals fürStammaktionäre betrug 11,69 %.- Die Rentabilität des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitalsfür Stammaktionäre betrug 20,00 %.- Die Nettozinsmarge erreichte 3,47 %, eine Steigerung um zweiBasispunkte gegenüber dem Vorquartal.- Die zinsunabhängigen Erträge stiegen um 17 Millionen US-Dollar,hauptsächlich wegen Übernahme der Regions Insurance.- Die Quote von Gebühren zu Gewinn betrug 42,3 %, im Vergleich mit42,5 % für das vorige Quartal.- Die Regions Insurance hat im dritten Quartal 2018Betriebsaufwendungen in Höhe von 31 Millionen US-Dollarhinzugefügt.- Die zinsunabhängigen Aufwendungen blieben im Vergleich zum drittenQuartal 2017 im Wesentlichen unverändert.- Der Personalaufwand beinhaltet Erhöhungen im Zusammenhang mitbestimmten Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, diein zinsunabhängigen Erträgen verrechnet werden.- Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl betrug 59,5 %, verglichen mit59,7 % im vorigen Quartal.- Die bereinigte Effizienzkennzahl betrug 57,3 %, verglichen mit 57,4% im vorigen Quartal.- Durchschnittliche Kredite für Handel und Industrie stiegen um 352Millionen US-Dollar bzw. 2,3 % annualisiert.- Durchschnittliche Hypothekenkredite für Wohnraum stiegen um 1,2Milliarden US-Dollar bzw. 16,6 % annualisiert.- Durchschnittliche indirekte Kredite stiegen um 478 MillionenUS-Dollar bzw. 11,3 % annualisiert.- Durchschnittliche revolvierende Kredite stiegen um 116 MillionenUS-Dollar, bzw. 16,3 % annualisiert.- Die durchschnittlichen unverzinslichen Einlagen stiegen um 211Millionen US-Dollar, bzw. 1,6 % annualisiert.- Die durchschnittlichen unverzinslichen Einlagen stehen für 34,4 %der Gesamteinlagen, im Vergleich zu 34,2 % im Vorquartal.- Die Kosten durchschnittlicher, verzinslicher Einlagen betrugen 0,66%, eine Steigerung um neun Basispunkte.- Die Kosten der durchschnittlichen Gesamteinlagen betrugen 0,43 %,eine Steigerung um sechs Basispunkte.- Die notleidenden Aktiva betrugen 0,27 % der Gesamtaktiva; dasniedrigste Niveau seit 2006.- Überfälligkeiten ab 90 Tagen, die weiterhin Zinsen sammeln,betrugen 0,29 % der Investitionskredite, im Vergleich zu 0,30 % imvorigen Quartal.- Die Netto-Ausbuchungen betrugen 0,35 % der durchschnittlichenKredite und Pachten, eine Senkung um fünf Basispunkte.- Die Deckungsquote bei Risikorückstellungen betrug das 2,86-facheder für Investitionen gehaltenen notleidenden Kredite, im Vergleichzumt 2,74-fachen im vorigen Quartal.- Die Rückstellung für Verluste bei Krediten und Pachten betrug 1,05% der Investitionskredite und ist somit unverändert gegenüber demvorigen Quartal.- Die Quote von Tier-1-Stammkapital zu risikogewichteten Aktiva lagbei 10,2 %.- Die Tier-1-Risikokapitalquote lag bei 11,9 %.- Das Gesamtkapital betrug 13,9 %.- Das Fremdkapital betrug 10,0 %.- Der Gewinn pro verwässerter Stammaktie belief sich auf 1,01US-Dollar, eine Steigerung von 0,02 US-Dollar im Vergleich zumzweiten Quartal 2018.- Die steuerlich äquivalenten Umsätze betrugen 3,0 MilliardenUS-Dollar, 52 Millionen US-Dollar mehr als im zweiten Quartal 2018.- Die zinsunabhängigen Aufwendungen betrugen 1,7 MilliardenUS-Dollar, eine Steigerung um 22 Millionen US-Dollar im Vergleichzum zweiten Quartal 2018.- Durchschnittliche Kredite und Pachten für Investitionen betrugen146,2 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung um 2,1 MilliardenUS-Dollar bzw. 5,8 % im auf das Jahr umgerechneten Vergleich mitdem zweiten Quartal 2018.- Die durchschnittlichen Einlagen betrugen 157,3 MilliardenUS-Dollar, im Vergleich mit 157,7 Milliarden US-Dollar im zweitenQuartal 2018.- Qualität der Aktiva bleibt nach wie vor ausgezeichnet- Der Kapitalbestand war insgesamt gleichbleibend stark. Die während der Konferenz verwendetePräsentation wird auf unserer Website unterhttps://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentationsbereitgestellt. Aufzeichnungen der Telefonkonferenz sind 30 Tage langunter der Telefonnummer 888-203-1112 (Zugangscode 6326592) verfügbar.Die Präsentation ist mitsamt einem Anhang zu den nichtGAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen unterhttps://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations verfügbar.Die Quarterly Performance Summary, eine Zusammenfassung derQuartalsergebnisse von BB&T für das dritte Quartal 2018,einschließlich detaillierter Finanzübersichten, finden Sie auf derBB&T-Website unter https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.Informationen zu BB&TZum Stichtag 30. September 2018 war BB&T eine der größtenFinanzdienstleistungsholdings der USA, mit Aktiva von 222,9Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von ca. 37,4Milliarden US-Dollar. BB&T hat eine lange Tradition im BereichBankdienste vor Ort und bietet eine Vielfalt anFinanzdienstleistungen an, darunter Privatkunden- undGeschäftskundenwesen, Investitionen, Versicherungen,Vermögensverwaltung, Asset-Management, Hypotheken,Firmenkundengeschäft, Kapitalmärkte und Spezialfinanzierung. BB&T hatseinen Firmensitz in Winston-Salem (North Carolina) und betreibt mehrals 1.900 Finanzzentren in 15 Bundesstaaten und Washington D.C. BB&Twird von Greenwich Associates regelmäßig für seine herausragendenBankdienste im Markt für kleine und mittlere Unternehmen anerkannt.Weitere Informationen über BB&T und sein komplettes Angebot anProdukten und Dienstleistungen finden Sie unter BBT.com.Kapitalquoten sind vorläufiger Natur.Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen undLeistungskennzahlen, deren Ermittlungsmethoden von den allgemeinanerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") der VereinigtenStaaten von Amerika abweichen. Die Geschäftsleitung von BB&T ziehtdiese "nicht-GAAP-konformen" Kennzahlen zur Analyse der Leistung undoperativen Effizienz des Unternehmens heran. Die Geschäftsleitungvertritt die Auffassung, dass diese nicht-GAAP-konformen Kennzahlenein besseres Verständnis der laufenden Geschäftsaktivitätenvermitteln und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früherenBerichtszeiträumen begünstigen. Des Weiteren veranschaulichen sie dieEffekte signifikanter Posten im aktuellen Berichtszeitraum. DasUnternehmen ist der Auffassung, dass eine aussagekräftige Analyseseiner Finanzergebnisse ein Verständnis der Faktoren erfordert, diedieser Unternehmensleistung zugrunde liegen. Die Geschäftsleitung vonBB&T ist der Meinung, dass diese nicht GAAP-konformenFinanzkennzahlen für Investoren nützlich sein könnten. Dieveröffentlichten Kennzahlen sind nicht als Ersatz für GAAP-konformausgewiesene Finanzkennzahlen zu verstehen. Ferner sind sie nichtzwangsläufig mit nicht-GAAP-konformen Kennzahlen anderer Unternehmenvergleichbar. Nachstehend sind die nicht-GAAP-konformen Kennzahlenaufgeführt, die in dieser Pressemitteilung genutzt werden:- Die bereinigte Effizienzkennzahl ist eine nicht-GAAP-konformeKennzahl, da sie Kursgewinne (-verluste), Abschreibungen aufimmaterielle Vermögenswerte, Fusions- und Restrukturierungsaufwandsowie bestimmte andere Posten ausschließt. Die Geschäftsleitung vonBB&T nutzt diese Kennzahl zur Analyse der Leistung desUnternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist der Überzeugung,dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufendenGeschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mit früherenZeiträumen ermöglicht, sowie die Auswirkungen hoher Erträge undAufwendungen veranschaulicht.- Materielles Eigenkapital und einschlägige Zahlen sindnicht-GAAP-konforme Kennzahlen, welche die Auswirkungen vonimmateriellen Vermögenswerten und deren jeweilige Amortisierungausschließen. Diese Kennzahlen sind nützlich für die konsistenteBewertung des Unternehmensergebnisses, ob erworben oder internentwickelt. Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahlenzur Bewertung der Qualität des Kapitals und der Erträge imVergleich mit Bilanzrisiken und vertritt den Standpunkt, dass sieInvestoren bei der Analyse des Unternehmens von Nutzen sein können.- Die Kern-Nettozinsspanne ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, beider die Nettozinsmarge um Auswirkungen des Purchase Accountingbereinigt wird. Zinserträge und durchschnittliche Bilanzen vonPCI-Krediten werden insgesamt ausgeschlossen, da die Verrechnungdieser Kredite zu signifikanten und ungewöhnlichen Trends bei denErträgen führen kann. Purchase-Accounting-Kennungen und damitverbundene Abschreibungen für a) von der FDIC beim Erwerb vonColonial erworbene Wertpapiere und b) Nicht-PCI-Kredite, Einlagenund langfristige Kredite, die von Susquehanna und National Pennerworben wurden, wurden ausgeschlossen, um sich den Erträgen zuSätzen vor dem Erwerb anzunähern. Die Geschäftsleitung von BB&Tvertritt die Auffassung, dass die Korrekturen der Berechnung derNettozinsspanne für bestimmte erworbene Vermögenswerte undVerbindlichkeiten den Investoren nützliche Informationen in Bezugauf die Entwicklung der Ertrag bringenden Vermögenswerte von BB&Tliefern.- Der bereinigte, verwässerte Gewinn je Aktie ist einenicht-GAAP-konforme Kennzahl, da er Fusions- undRestrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ohne Steuernausschließt. Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahl zurAnalyse der Leistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung vonBB&T ist der Überzeugung, dass diese Kennzahl ein besseresVerständnis des laufenden Geschäfts und einen besseren Vergleichder Ergebnisse mit früheren Zeiträumen ermöglicht, sowie dieAuswirkungen hoher Erträge und Aufwendungen veranschaulicht.- Die bereinigte Kennzahl des betrieblichen Fremdkapitals ist einenicht-GAAP-konforme Kennzahl, da sie Kursgewinne (-verluste),Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Fusions- undRestrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ausschließt.Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahl zur Analyse derLeistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist derÜberzeugung, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis deslaufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumen ermöglicht, sowie die Auswirkungen hoherErträge und Aufwendungen veranschaulicht.- Die bereinigten Leistungskennzahlen sind nicht-GAAP-konform, da sieAufwendungen in Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung,sowie im Falle der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite dieAbschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ausschließen. DieGeschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahlen zur Analyse derLeistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von BB&T ist derÜberzeugung, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis deslaufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mitfrüheren Zeiträumen ermöglicht, sowie die Auswirkungen hoherErträge und Aufwendungen veranschaulichen.Eine Überleitung dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen auf die amehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in der QuarterlyPerformance Summary, der Ergebniszusammenfassung des dritten Quartals2018 von BB&T zu finden, die unterhttps://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings verfügbar ist.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezugauf die Finanzlage, die Geschäftsergebnisse, Geschäftspläne und diezukünftige Entwicklung von BB&T. Zukunftsgerichtete Aussagen basierennicht auf historischen Fakten, sondern stellen die Erwartungen undAnnahmen der Geschäftsleitung bezüglich der geschäftlichen Tätigkeitvon BB&T, der Wirtschaft und weiterer künftiger Bedingungen dar. Dasich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen,unterliegen sie bestimmten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungender Umstände, die schwierig vorherzusagen sind. TatsächlicheErgebnisse von BB&T können wesentlich von jenen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Wörter undAusdrücke wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "bewerten","beabsichtigen", "voraussagen", "planen", "prognostizieren","können", "werden", "sollen", "dürfen" und ähnliche Begriffe sindIndikatoren für solche zukunftsgerichteten Aussagen. Dieseunterliegen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Esgibt keine Zusicherung, dass eine Liste der Risiken, Unsicherheitenund Risikofaktoren vollständig ist. Wichtige Faktoren, die dazuführen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden,sind - neben den Risiken und Unsicherheiten, die unter Punkt 1A(Risikofaktoren) in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für dasam 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr und in allen folgendenEinreichungen von BB&T bei der Securites and Exchange Commission ingrößerem Detail dargestellt werden - unter anderem Folgende:- Die allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen können aufnationaler oder regionaler Ebene ungünstiger sein als erwartet, wasu. a. zu langsamerem Wachstum von Einlagen und Vermögenswerten,einer Verschlechterung der Kreditqualität und/oder sinkenderNachfrage nach Krediten, Versicherungen oder anderen Leistungenführen kann;- Störungen nationaler oder internationaler Finanzmärkte, darunterdie Auswirkung einer Herabstufung von Schuldbriefen derUS-Regierung durch eine der Ratingagenturen, wirtschaftlicheInstabilität und Rezessionslage in Europa, den letztlichen Brexit;- Änderungen im Zinsumfeld, darunter Änderungen des Zinssatzes durchdie US-Notenbank, und Cashflow-Neubewertungen, die sich negativ aufdie Nettozinsspanne und/oder das Volumen und den Wert von Kreditenund Einlagen sowie den Wert anderer finanzieller Vermögenswerte undVerbindlichkeiten auswirken können;- Der Wettbewerbsdruck zwischen depotführenden und anderenFinanzinstituten kann sich erheblich erhöhen;- Gesetzgeberische, regulatorische oder Änderungen zur Bilanzierung,darunter Änderungen durch die Übernahme und Umsetzung desDodd-Frank-Act, können sich negativ auf Geschäftsfelder auswirken,in denen BB&T tätig ist;- Örtliche, bundesstaatliche oder nationale Steuerbehörden können beiSteuerfragen Positionen vertreten, die für BB&T ungünstig sind;- Möglichkeit der Herabstufung des Kreditratings von BB&T;- Möglichkeit widriger Veränderungen auf den Wertpapiermärkten;- Konkurrenten von BB&T haben möglicherweise mehr Finanzressourcenzur Verfügung oder entwickeln Produkte, die ihnen einenWettbewerbsvorteil gegenüber BB&T verschaffen, und sie unterliegeneventuell anderen Regulierungsstandards als BB&T;- Risiken in Zusammenhang mit der Computer- und Netzsicherheit könnensich nachteilig auf die Geschäfts- und Finanzleistung und den Rufvon BB&T auswirken; und BB&T könnte für finanzielle Verlustehaftbar gemacht werden, die Dritten aufgrund von Datenverletzungenzwischen Finanzinstituten entstehen;- Kosten der IT-Infrastruktur, die höher als erwartet sind oderVersäumnisse bei der Implementierung künftiger Systemverbesserungenkönnen sich negativ auf die Finanz- und Ertragslage von BB&Tauswirken und BB&T können so erhebliche Zusatzkosten entstehen;- Naturkatastrophen oder andere Katastrophen, einschließlichTerroranschläge, könnten sich nachteilig auf BB&T auswirken und dieGeschäftstätigkeit von BB&T oder die Fähigkeit oder Bereitschaftvon Kunden, Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen von BB&Tzu erhalten, erheblich beeinträchtigen;- Kosten in Zusammenhang mit der Zusammenführung derGeschäftsbereiche von BB&T und seinen Fusionspartnern können größersein als erwartet;- Die Nichteinhaltung strategischer oder operativer Pläne,einschließlich der Fähigkeit, Fusionen und Übernahmen erfolgreichabzuschließen und/oder zu integrieren oder erwarteteKosteneinsparungen oder Umsatzzuwächse im Zusammenhang mit Fusionenund Übernahmen innerhalb der erwarteten Zeiträume vollständig zuerreichen, könnte die Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen;- Größere Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Verfahren könnteneinen wesentlichen negativen Einfluss auf BB&T haben;- Eine ungünstige Beilegung von Rechtsstreitigkeiten oder anderenAnsprüchen sowie regulatorische oder behördliche Ermittlungen oderanderer Untersuchungen könnten zu negativer öffentlicherAufmerksamkeit, Protesten, Geldbußen, Strafen, Einschränkungen derGeschäftstätigkeit von BB&T oder dessen Expansionsmöglichkeitenführen, sowie andere negative Folgen nach sich ziehen. All dieskann den Ruf von BB&T schädigen und sich negativ auf die Finanz-und Ertragslage auswirken;- Risiken, die sich aus der umfangreichen Nutzung von Modellenergeben;- Maßnahmen des Risikomanagements, die nicht vollständig greifen;- Einlagenabzug, Kundenverlust und Umsatzverlust nach vollzogenenFusionen und Übernahmen, die größer sind, als erwartet; und- Größere Systemausfälle, die durch den Ausfall kritischer internerSysteme oder kritischer Dienstleistungen Dritter verursacht werden,könnten die Finanz- und Ertragslage von BB&T negativ beeinflussen.Leser werden davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in diesezukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, da sie nur die Sicht zumZeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. 