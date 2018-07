BB&T: Aktienanalyse vom 14.07.2018

Für die Aktie BB&T stehen per 14.07.2018, 00:18 Uhr 50,92 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. BB&T zählt zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für BB&T entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die BB&T-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,89 Prozent und liegt damit 0,33 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,56). Die BB&T-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: BB&T ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Banking) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,44 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,29 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.