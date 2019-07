BB RADIO erzielt 20% Hörerzuwachs - erneut privater Marktführer in Brandenburg!

Potsdam (ots) - Wir können jubeln! BB RADIO hat bei der heutigenma 2019 Audio II überzeugende Zahlen vorgelegt.763.000 Hörer schalten den Sender jetzt täglich ein - ein Zuwachsvon 79.000 Hörern und damit eine Topposition in der Region! EnormeSteigerung auch in der D-Stunde. Mit 20% "Plus" gegenüber der letztenMediaanalyse erreichen wir 126.000 Hörer. Super Zahlen auch in derKategorie "14-49 Jahre". Hier wurde erneut die absoluteMarktführerschaft in Brandenburg bestätigt. Mit einem gigantischenAbstand zum Zweitplatzierten und einem Zuwachs um 37% stehen wirerneut an 1. Position."Ein tolles Signal von unseren Hörer an uns. Sie haben uns täglich'gewählt'," so BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott. "Ichdanke meinem Team, das mit Leidenschaft Großes geleistet hat. UnsereModeratoren kennen 'BB-Land' wie die eigene Westentasche und wissengenau, was die Hörer im Alltag erleben. Wir punkten mit der perfektenMischung aus Lokalität und in der Musik mit den besten aktuellen Hitsin der größten Vielfalt. Das ist der 'Soundtrack', der die Hörerbewegt und deshalb sind wir seit Jahren der private Marktführer inBrandenburg."Quelle: ma Audio 2019 IIPressekontakt:BB RADIOKerstin StooffPresse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 *E-Mail: k.stooff@bbradio.deFunk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell