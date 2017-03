BB RADIO erneut Marktführer in Brandenburg!

Potsdam (ots) - Die Marktführerschaft im "Home-Markt" wurdezurückerobert und die jahrelange Marktführerschaft in derwerberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut bestätigt!543.000 Hörer schalten täglich "Brandenburgs Nr. 1" ein.Im Gesamtmarkt sind es 714.000 Hörer pro Tag und damit 143.000Hörer/Durchschnittsstunde - ein Zuwachs von 5%. Absolut erfreulichdie Zahlen in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Mit einem Zuwachs von 7% bestätigt BB RADIO in Brandenburg dieMarktführerschaft und belegt in der Gesamtregion Position 2.BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu den Ergebnissen:"Wir sind wieder da, wo wir hingehören - oben! Dafür danke ich meinemTeam, das sich mit Leidenschaft und immer wieder neuen Ideen dentäglichen Herausforderungen stellt. Mit unserem Flaggschiff ,Kaiser &Co. - die BB RADIO-Morgenshow' sind wir auch für die Zukunfterfolgreich aufgestellt. Wir sind erneut einer der beliebtestenSender in der Region Berlin-Brandenburg und im ,Home-Markt' dieNummer 1."Detaillierte Ergebnisse der Media-Analyse sind auf der Website desregionalen Vermarkters IR MediaAd, unter www.ir-media-ad.com zufinden.Quelle: ma 2017 Radio IPressekontakt:Kerstin Stooff,Tel.: 0331 / 74 40-371,Funk: 0171 / 865 22 51,E-Mail: k.stooff@bbradio.deOriginal-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell