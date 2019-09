BB Biotech und Berkshire Hathaway: 2 renditestarke Aktien für alle, die keine Ahnung haben (ja, ich gehöre dazu!)

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Wer mithilfe von Börse und Aktien ein Vermögen aufbauen möchte, sollte schon grob wissen, was er tut. Natürlich ist kein Expertenwissen hierfür erforderlich. Allerdings sollten man schon wissen, wie man ein Unternehmen und eine Aktie analysiert, um die besten Chancen identifizieren zu können.

Oder aber, man geht andere Wege. ETFs und Fonds könnten beispielsweise eine Alternative sein, mit der man häufig sogar preiswert ganze Märkte abdecken kann. Allerdings ist es hierbei von Nachteil, dass die Renditen durch den breiten Markt und Durchschnittswerte limitiert sind.

Es gibt allerdings auch eine dritte Möglichkeit, um als Investor ohne viel Ahnung (und vielleicht auch wenig Interesse daran) investieren kann. Schauen wir im Folgenden auf die Aktien von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und BB Biotech (WKN: A0NFN3) und finden einmal heraus, was diese zwei Aktien so besonders macht.

Berkshire Hathaway: Ein Starinvestor, der für dich investiert

Eine erste Aktie, die eine solche Möglichkeit bietet, ist die von Berkshire Hathaway. Hierbei handelt es sich um Warren Buffetts legendäre Beteiligungsgesellschaft, die nicht nur dem Starinvestor zu Ruhm und Reichtum verholfen hat, sondern auch bereits viele Investoren der früheren Stunde zu vermögenden Menschen gemacht hat.

Auch heute erhält man, sofern man in Berkshire Hathaway investiert, noch immer einen interessanten Querschnitt durch die US-amerikanische Wirtschaft, mit einigen Ausreißern auch in andere Regionen. Größen wie Coca-Cola befinden sich im Portfolio des Starinvestors, aber auch viele weitere bekannte Unternehmen, von denen die meisten von uns schon einmal gehört haben.

Eine Investition in diese Beteiligungsgesellschaft bringt zugleich mehrere Vorteile mit sich. Einerseits erhält man direkt einen bunten, diversifizierten Mix, der Einzelrisiken minimiert. Schließlich ist Buffett, wie gesagt, hier in mehrere bekannte Namen investiert. Zudem erhält man die Chance, einen Teil des marktschlagenden Portfolios abzubekommen, mit dem Buffett bereits über viele Jahre hinweg den Markt schlägt. Mit seiner durchschnittlichen Rendite von über 20 % pro Jahr hat der Starinvestor schließlich gängige Vergleichsindizes weit hinter sich gelassen. Eine Option, die heute noch immer interessant ist.

Wer daher in Berkshire Hathaway investiert, muss im Grunde genommen selbst keinerlei Ahnung haben. Sondern verlässt sich darauf, dass Warren Buffett (und in Zukunft wohl auch seine Nachfolger) für dich investieren, was zumindest historisch gesehen spannende Renditen ermöglicht hat.

BB Biotech: Das Beste aus einem Zukunftsbereich!

Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Investition in BB Biotech. Hinter diesem Namen verbirgt sich letztlich eine Beteiligungsgesellschaft, die ausschließlich in den Bereich der Biotechnologie investiert und in diesem Segment ein spannendes Portfolio mit vielen verschiedenen Vertretern zusammenstellt. Das macht diese Option deutlich konzentrierter, aber nicht weniger interessant.

Speziell der Bereich der Biotechnologie gilt nämlich als zukunftsträchtig, aber auch alles andere als leicht verständlich. Gut daher, wenn man die Möglichkeit hat, hier mit Fachwissen zu investieren. Und genau das ist der Punkt, wo diese spannende Beteiligungsgesellschaft ansetzt.

Im Endeffekt ermöglicht es BB Biotech nämlich, mithilfe eines ganzen Expertenteams im Bereich der Biotechnologie zu investieren, die hier die Investitionsentscheidungen treffen. Und seit dem Börsengang im Jahre 1993 auf eine Rendite von über 2.200 % kommen.

BB Biotech ist daher ebenfalls eine spannende Möglichkeit, um ohne eigenes Fachwissen einen ganzen, heißen Bereich abzudecken. Möglicherweise könnte das für viele Laien die beste Möglichkeit darstellen, um in dieses zukunftsträchtige Segment investiert zu sein.

Ich nutze beide Möglichkeiten!

Zugegeben, in einigen Bereichen habe ich ein bisschen Ahnung von Aktien und Börsen. Nichtsdestoweniger nutze ich für meinen eigenen Vermögensaufbau beide Möglichkeiten. Einerseits, um als Laie im Bereich der Biotechnologie von den Möglichkeiten in diesem Bereich zu profitieren. Andererseits, weil ich noch immer nicht glaube, dass ich Buffett das Wasser reichen kann, weshalb ich auch hier eine Position eingegangen bin. In meinen Augen nicht die schlechteste Option.

Nun liegt es an dir, herauszufinden, ob auch du entweder keine Ahnung hast und auch keine haben willst, oder aber einfach bloß durch die hier vorhandene Expertise profitieren möchtest. Es wird dich bestimmt niemand dafür verurteilen, wenn du mit fremder Hilfe außerordentliche Ergebnisse erzielen möchtest.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Berkshire Hathaway.

The Motley Fool hält keine der erwähnten Aktien.

The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway.

