BB Biotech und Berkshire Hathaway: 2 ETF-Alternativen, über die Investoren jetzt nachdenken sollten!

Die Coronakorrektur hat die Märkte inzwischen ergriffen und viele Medien verbreiten in diesen Tagen wieder Angst und Panik. Wir Fools hingegen verweisen jedoch grundsätzlich auf das große Potenzial, das einer solchen Abwärtsbewegung ebenfalls inhärent ist. Zumindest aus einem langfristig orientierten Blickwinkel heraus wird dieses in einigen Fällen nun wieder vermehrt sichtbar.

Wer sich jedoch nicht auf die aufwendige Analyse einzelner Aktien konzentrieren möchte, der kann mithilfe von ETFs auf den breiten und nun wieder günstiger werdenden Markt setzen. Oder, wie ich es an anderer Stelle formuliert habe: Ja, jetzt ist die Zeit, um als ETF-Investor zuzuschlagen.

Die Passivfonds sind dabei jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um von der aktuellen Korrektur zu profitieren. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick darauf, weshalb auch ETF-Investoren möglicherweise vermehrt über die Anteilsscheine von BB Biotech (WKN: A0NFN3) oder Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) nachdenken sollten.

BB Biotech: Medizin gegen das Coronavirus!

Eine erste Aktie, die grundsätzlich eine wirksame Medizin gegen das Coronavirus sein könnte, ist die von BB Biotech. Hinter diesem Namen versteckt sich eine Beteiligungsgesellschaft, die über viele verschiedene Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie verfügt. Ein Bereich, der Antworten auf verschiedene Krankheiten finden soll und somit weiterhin zukunftsfähig bleibt.

Auch wenn die aktuelle Coronakorrektur etwas mehr Wirbel in die breiten Märkte bringt: Biotechnologie bleibt ein revolutionärer Megatrendbereich, in dem auch weiterhin langfristig wegweisende Produkte und Präparate entwickelt werden. Die derzeitigen Einschränkungen werden an diesem Potenzial ebenfalls wenig verändern können. Zumal BB Biotech als Beteiligungsgesellschaft grundsätzlich über ein Geschäftsmodell verfügt, das immer funktionieren wird, solange es eine Börse gibt. Und hier ebenfalls eine starke Diversifikation mitbringt, die Einzelrisiken minimiert.

Investoren können sich daher auf das Know-how der Schweizer verlassen und langfristig von vielen spannenden Chancen aus diesem Bereich profitieren. Und möglicherweise das Beste daran: BB Biotech bietet sogar eine Dividende. Das Management zahlt hier schließlich stets eine Dividende von 5 % auf Basis des letzten Dezemberkurses aus. Da hier das derzeitige Kursniveau korrekturbedingt sogar niedriger ist, können Einkommensinvestoren jetzt sogar vermutlich eine höhere Dividendenrendite für das vergangene Geschäftsjahr 2019 abgreifen.

Berkshire Hathaway: Mit dem Starinvestor investieren!

Viele Investoren werden sich in der aktuellen Korrektur vermutlich fragen, was genau denn eigentlich der Starinvestor Warren Buffett machen wird. Genau weiß ich das natürlich auch nicht, allerdings geht meine Vermutung dahin, dass das Orakel Mittel und Wege finden wird, um aus einer langfristig orientierten Perspektive heraus zu profitieren. Soll heißen, vermutlich wird Warren Buffett bei Berkshire Hathaway jetzt wieder investieren.

Wenn dir dieses Maß an Unsicherheit nicht reicht, dann kannst du auch einfach von den Entscheidungen direkt profitieren, ohne konkret im Vorfeld wissen zu müssen, was Buffett gerade macht. Einfach, indem du Anteilsscheine von Berkshire Hathaway erwirbst und jede Investitionsentscheidung im Endeffekt auch deine Rendite beeinflussen wird.

Auch diese Beteiligungsgesellschaft bietet einen spannenden Zugang zu vielen vornehmlich US-amerikanischen Aktien und einen Querschnitt, der vom Orakel von Omaha handverlesen ist. Das kann gerade in der Korrektur grundsätzlich eine spannende Wahl sein.

Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß Warren Buffett schließlich, wie man idealerweise mit einer Korrektur umzugehen hat und wie man hier am besten profitiert. Alleine dieses Know-how kann ein weltverändernder Vorteil sein und möglicherweise eine bessere Wahl als gängige Passivfonds.

Smarte ETF-Alternativen für Foolishe Investoren

ETF können natürlich ebenfalls ein Weg sein, um langfristig eine diversifizierte und marktübliche Rendite zu erhalten. Die Beteiligungsgesellschaften BB Biotech und Berkshire Hathaway besitzen jedoch die Aussicht, möglicherweise sogar etwas mehr herauszuholen.

Der Grund liegt in der Erfahrung der Investmentteams. Denn Know-how kann in einer schwierigen, turbulenten Zeit (muss aber nicht zwingend!) schließlich etwas Extrarendite bedeuten.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short March 2020 $225 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

