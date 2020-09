BB Biotech oder Medical Properties: Das ist jetzt die attraktivere Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite!

Eine Dividendenrendite von ca. 5 % ist ein attraktiver Wert für dich? Ja, das kann ich definitiv gut verstehen. Hinter einem solchen Wert steckt in vielen Fällen ein idealer Kompromiss aus günstiger Chance und trotzdem überschaubarem Risiko. Deshalb ist für mich eine solche Ausschüttungsrendite immer ein Blickfang.

Wie auch immer: Die Aktien von BB Biotech (WKN: A0NFN3) und Medical Properties (WKN: A0ETK5) bieten eine Dividendenrendite von Pi mal Daumen 5 %. Aber welche ist jetzt attraktiver? Eine interessante Frage, der wir heute etwas näher auf den Zahn fühlen wollen.

Medical Properties: 5 % Dividendenrendite, mehr nicht?

Eine erste Aktie, die gleich zu Beginn ein Dividenden-Pur-Paket verkörpert, ist die von Medical Properties. Als Real Estate Investment Trust ist diese Immobiliengesellschaft verpflichtet, einen großen Teil des Gewinns per Dividende auszuschütten. Das führt häufig zu der Fragestellung, ob auch mehr Substanz als bloß eine attraktive Dividendenrendite enthalten ist.

Aber bleiben wir erst einmal dabei: Medical Properties zahlt jedenfalls im Moment 0,27 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 18,10 US-Dollar (16.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das sogar einer Dividendenrendite von 5,96 %. Und somit eigentlich fast 6 %. Die bislang zuverlässige Dividendenhistorie und auch das zuverlässige Geschäftsmodell mit einem Fokus auf Gesundheitseinrichtungen und speziell Krankenhäuser ist als defensiv zu beschreiben. Das könnte hier die Ausgangslage für weiterhin stabile Dividenden sein.

Doch ist auch mehr Substanz als bloß die Dividende in dem US-REIT enthalten? Wenn du mich fragst: Ja! Medical Properties steigerte zuletzt die eigenen Funds from Operations um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar. Das Ausschüttungsverhältnis liegt bei 71 %. Das zeigt: Medical Properties besitzt sogar ein interessantes Wachstum und Raum für Investitionen, um dieses am Laufen zu erhalten. Ein spannender, diversifizierter, dividendenstarker Mix im Immobilienbereich, der definitiv attraktiv erscheint. Und, wie gesagt, zuverlässig.

BB Biotech: Kursgewinne & Dividendenwachstum?

Die Aktie von BB Biotech besitzt einen ganz anderen Dividendenfokus. Die Beteiligungsgesellschaft zahlt in jedem Jahr eine Dividendenrendite von 5 % an die Investoren aus. Maßgeblich für die Festlegung dieses Wertes ist der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres. Das muss nicht in jedem Jahr zu höheren Dividendenrenditen führen. Allerdings könnte langfristig die Ausgangslage hierfür definitiv vorhanden sein.

BB Biotech versucht schließlich, langfristig den inneren Wert der eigenen Beteiligungen zu erhöhen. Dabei setzt das Managementteam auf insgesamt ca. 35 Beteiligungen in dem Bereich der Onkologie, seltenen Krankheiten und anderer Krankheitsfelder. Wobei das Portfolio eher stark konzentriert ist. Das könnte ein ebenfalls diversifizierter Weg sein, um den Wert zu steigern und damit verbunden auch die Dividende.

Die Dividende von BB Biotech muss daher nicht zwangsläufig zuverlässig bleiben. Ja, könnte noch nicht einmal der Kernaspekt der Investitionsthese sein. Trotzdem könnte der Ansatz langfristig vielversprechend für Einkommensinvestoren sein, die auf wachsende und zumindest stets hohe Dividenden setzen wollen.

Auf diese Aktie würde ich setzen!

Wenn es mir als Einkommensinvestor um eine zuverlässige Dividendenrendite von 5 % gehen würde, so fiele meine Wahl auf Medical Properties. Der US-REIT bietet eine diversifizierte Möglichkeit, um eine hohe und zuverlässige Dividendenrendite zu ergattern. Trotzdem ist etwas Spielraum für Investitionen in weiteres Wachstum vorhanden.

BB Biotech hingegen ist ebenfalls eine spannende Dividendenaktie und könnte über Jahre und Jahrzehnte konsequent höhere Dividendenrenditen ermöglichen. Trotzdem besteht das Risiko, dass einzelne Dividenden auch mal niedriger ausfallen.

Beide Gesamtpakete können interessant sein und bei beiden könnten die Aktienkurse langfristig bedeutend ansteigen. Aber auch die Dividende spielt bei beiden Aktien eine wichtige Rolle.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotch und Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

