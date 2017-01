BB Biotech nennt Details zum letzten Geschäftsjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

BB Biotech hatte bereits Anfang des Monats gewarnt, dass das Geschäftsjahr 2016 ziemlich schlecht ausfallen würde. Vorab war bereits von einem Verlust von 802 Mio. Schweizer Franken (CHF) in 2016 die Rede – zum Vergleich: 2015 war noch ein Plus von 653 Mio. CHF erzielt worden. Als Begründung hieß es damals noch recht dünn, dass das letzte Geschäftsjahr „sehr volatil“ für den Biotechnologiemarkt gewesen sei. Weitere Details solle es am 20. Januar 2017 geben. Dieser Termin wurde inzwischen erreicht und wie versprochen teilte BB Biotech weitere Details zum Geschäftsjahr 2016 mit. Konkret:

BB Biotech profitierte vom „Puffer“

Das Portfolio von BB Biotech legte den neuen Zahlen zufolge in 2016 eine klar negative Performance hin. Und zwar waren es laut Firmenangaben – 19,1% in CHF, -17,6% in Euro und -20,6% in US-Dollar. Wieso der Kurs von BB Biotech in 2016 aber dennoch leicht im Plus abschloss, und zwar +0,3% auf CHF-Basis bzw. +1,9% auf Euro-Basis? Deshalb: Zuvor hatte es bei BB Biotech einen deutlichen Abschlag zum inneren Wert gegeben. Der wurde in 2016 damit abgebaut bzw. verringert. Mit anderen Worten: Die Performance von BB Biotech war aufgrund dieses Puffers in 2016 noch recht gut, sonst hätte es ein deutliches Minus gegeben. Nun kommt es natürlich darauf an, wie sich das Portfolio von BB Biotech in 2017 entwickeln wird.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse