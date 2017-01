BB Biotech muss schwere VERLUSTE hinnehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

ein erster Blick auf die Geschäftszahlen von BB Biotech aus dem Jahr 2016 sorgt aktuell für Katerstimmung. Aufgrund der noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen für das vergangene Jahr ergibt sich ein herber Verlust von 802 Millionen Franken. Das entspricht umgerechnet knapp 750 Millionen Euro. Die Verluste sind damit im Vergleich zu 2015 nochmal deutlich angestiegen, als unter dem Strich ein Minus von 653 Millionen Euro stand. Das Unternehmen leidet deutlich unter der sehr volatilen Lage zahlreicher Biotech-Konzerne.

Das Vertrauen fehlt!

BB Biotech stammt aus Küsnacht und zählt selbst nicht direkt zum Bereich Biotech. Das Geschäft besteht vor allem aus Beteiligungen an Gesellschaften aus diesem Sektor. Die Auswahl von Werten wird anhand von Fundamentalanalysen von Ärzten und Biologen getroffen. Im Jahr 2016 zeigte sich der Biotech-Markt besonders volatil, auch wenn heftige Kursschwankungen in diesem Bereich prinzipiell nichts Ungewöhnliches sind. Die Aktie von BB Biotech reagierte auf die Ad-Hoc-Meldung bereits mit einem deutlichen Minus. Die endgültigen Zahlen sollen am 17. Februar 2017 vorgestellt werden. Ob sich dann noch etwas an dem katastrophalen Ergebnis verändert, bleibt abzuwarten.

