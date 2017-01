BB Biotech muss hohe Verluste hinnehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei BB Biotech, denn hier mussten die Aktionäre die Nachricht verdauen, dass die BB Biotech AG den vorläufigen Zahlen zufolge im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 802 Mio. Euro Schweizer Franken (CHF) hat hinnehmen müssen. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche BB Biotech und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Schon am vergangenen Freitag hat BB Biotech einige vorläufige Werte zum Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Die ordentliche Berichterstattung zum Portfolio (BB Biotech ist eine Beteiligungsgesellschaft) soll am 20. Januar 2017 erfolgen, den vollständigen Geschäftsbericht gibt es am 17. Februar 2017.

Maue Aussichten! Die vorläufigen Zahlen sehen gar nicht gut aus. So musste die BB Biotech AG im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 802 Mio. Euro Schweizer Franken (CHF) hinnehmen, während es im Geschäftsjahr davor noch ein Gewinn von 653 Mio. CHF war. Ein Unterschied von 1,455 Mrd. CHF ist wahrlich gewaltig!

Ein erschütternder Unterschied! Die Differenz von +653 Mio. auf -802 Mio. CHF ist scheinbar so überwältigend, dass derzeit dazu nicht viel mehr mitgeteilt wurde. Das Ergebnis, so hatte es geheißen, reflektiere „die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden“. So sei das Geschäftsjahr 2016 „sehr volatil“ für den Biotechnologiemarkt gewesen.

Die Details lassen wohl noch bis zum 20. Januar bzw. 17. Februar 2017 auf sich warten und obwohl die bisherigen Nachrichten alles andere als schmeichelhaft sind, hält sich der Aktienkurs von BB Biotech im Schweizer Handel recht tapfer. Was werden die Zahlen bringen? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

