BB Biotech mit hohem Verlust in 2016!

das Schweizer Unternehmen BB Biotech hat bereits am Freitag einige Hinweise bzw. vorläufige Werte zum Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Zum Portfolio (BB Biotech ist eine Beteiligungsgesellschaft) soll es am 20. Januar 2017 die ordentliche Berichterstattung geben, und zum vollständigen Geschäftsbericht dann am 17. Februar 2017. Was bereits jetzt mitgeteilt wurde, sieht nicht gut aus: Denn die BB Biotech AG hat den vorläufigen Zahlen zufolge im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 802 Mio. Euro Schweizer Franken (CHF) hinnehmen müssen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr davor war es laut BB Biotech noch ein Gewinn von 653 Mio. CHF gewesen. 1,455 Mrd. CHF Unterschied!

Eine deutliche Wende: Von +653 Mio. auf -802 Mio. CHF

Viel mehr wurde dazu nicht mitgeteilt. Es hieß noch, dass dieses Ergebnis „die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden“, reflektiere. Und das Geschäftsjahr 2016 sei „sehr volatil“ für den Biotechnologiemarkt gewesen. Nun ja. Für Details heißt es wohl warten bis zum 20. Januar bzw. 17. Februar 2017! Der Aktienkurs von BB Biotech jedenfalls hielt sich im Schweizer Handel recht wacker angesichts dieser Nachricht. Bedeutet mit anderen Worten: Das kommt nicht wirklich überraschend und war entsprechend im Kurs „drin“ = eskomptiert.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

