BB Biotech: Das gilt es hier zu beachten!

die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Auf 12-Monats-Sicht hat die ehemals im TecDAX gelistete Aktie sogar ein wenig an Wert eingebüßt. Zu schaffen machte dem Konzern die allgemeine Wachstumsdelle im Biotech-Sektor. Schließlich basiert das Geschäftsmodell von BB Biotech auf Investitionen in ausgewählte Pharma- und Biotechfirmen. Dabei werden vor allem solche Firmen selektiert, die bereits Medikamente am Markt haben oder sich im Rahmen der Produktentwicklung zumindest in einem fortgeschrittenen klinischen Stadium befinden. Neben 4 bis 6 Kernbeteiligungen verfügt BB Biotech in der Regel über 15 bis 20 kleinere Investments. Hierdurch wird das Risiko über mehrere Firmen gestreut, was für konservative Anleger generell ein Kaufargument darstellen dürfte. Mit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump gab es in der Pharma- und Biotechbranche ein kollektives Aufatmen, da der Immobilienmogul anders als Hillary Clinton keine Preisobergrenzen für Medikamente in Aussicht stellt. Im Jahr 2017 könnte der Sektor Experten zufolge wieder aufleben.

Wie geht es bei Actelion weiter?

Eine der größten Beteiligungen von BB Biotech ist die Schweizer Biotechfirma Actelion. Durch anhaltende Übernahmespekulationen hat die Aktie des hochprofitablen Unternehmens zum Ende des Jahres einen steilen Kursanstieg vollführt. Seit Anfang November verteuerte sich das Papier in der Spitze um rund 70 Prozent. Nachdem der US-Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) ohne Angabe von Gründen unlängst Abstand von seinen Übernahmeplänen genommen hatte, galt der französische Pharmariese Sanofi als aussichtsreichster Kandidat. Nun heißt es, dass Actelion die Verhandlungen mit J&J wieder aufgenommen habe. Das Ende vom Lied ist noch nicht bekannt.

