BB Biotech: Ein drittes Quartal zum Abhaken

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB Biotech (WKN: A0NFN3) legte heute seinen Quartalsbericht vor und informierte zugleich über „erhöhte Übernahmeaktivitäten“ im Pharmasektor, aus denen die Investmentgesellschaft selbst Kapital schlagen konnte.

Das September-Quartal war nicht ganz so erfolgreich, denn der Net Asset Value des Portfolios, der den inneren Wert dieses abbildet, reduzierte sich in CHF um 10,9 Prozent. Für die Schweizer Investmentgesellschaft bedeutet das ein Nettoverlust für das dritte Quartal von 395 Millionen CHF. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.