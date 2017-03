BB Biotech bietet Kurs-Chancen plus Dividende! (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

Wenn Sie noch einmal die freie Berufswahl hätten, was wäre ihr Favorit? Ich selbst könnte mir gut vorstellen, in die Forschung zu gehen. Was heutzutage rund um innovative Medikamente möglich ist, bringt mich immer wieder zum Staunen.

Besonders wenn Medikamente wie ein kleines Zahnrad in das komplexe System unseres Körpers eingreifen und damit starke Beschwerden lindern, bin ich fasziniert. Aus diesem Grund freue ich mich immer, wenn ich die Aktie von BB Biotech analysieren kann. Hier bekommt man Einblick in die neuesten Entwicklungen rund um Biotechnologie.

Die Beteiligungs-Gesellschaft investiert nämlich in aussichtsreiche Firmen und hat sich mit ihrer großen Fachkenntnis bereits einen guten Namen gemacht. Doch was leistet die Aktie? Lesen Sie unsere Analyse!

BB Biotech kennt sich aus

BB Biotech beteiligt sich an den erfolgreichsten Gesellschaften und ist heute einer der weltweit größten Anleger in dieser Branche. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf börsennotierten Firmen, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren.

Für die Selektion stützt sich das Schweizer Unternehmen auf die Analyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Konzern blickt nach einem herausfordernden Jahr optimistisch in die Zukunft.

