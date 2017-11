BB Biotech bietet Attraktive Einstiegsmöglichkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

Anfang 2015 kamen viele Aktien aus dem Biotechnologie-Sektor förmlich unter die Räder. Doch seit knapp einem Jahr ist der Sektor wieder auf Erholungskurs. Ich sage Ihnen gleich, wie Sie sich als Anleger am erneuten Aufschwung der Biotechbranche beteiligen können!

Nicht überall wo Aktie draufsteht, ist auch Aktie drin.

Gegründet wurde BB Biotech 1993 als Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. Das Unternehmen agiert als Holding und beteiligt sich an Gesellschaften, die in der Wachstumsbranche Biotechnologie vorwiegend im nordamerikanischen und europäischen Markt tätig sind.

Dabei zählt das Unternehmen zu den weltweit größten Anlegern in diesem Sektor. Die Gesellschaft konzentriert sich insbesondere auf börsennotierte Unternehmen, die auf die Entwicklung und Vermarktung neuer Medikamente spezialisiert sind.

Hier treffen die besten Spezialisten die Auswahl

Für die Auswahl der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Expertise und Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über langjährige wissenschaftliche und industrielle Erfahrung. Der Anlagehorizont ist generell langfristig ausgerichtet. BB Biotech beschränkt sich dabei auf einen kleinen Kreis von Kernbeteiligungen, die sich durch eine positive Ertragskraft ausweisen.

Die Biotechbranche ist erwachsen geworden

Einige von Ihnen können sich bestimmt noch an die 90er-Jahre erinnern, als viele Biotech-Unternehmen an der Börse hochgejubelt wurden, um dann zu Beginn des Jahrtausends umso tiefer zu fallen. Heute ist die Situation eine ganz andere. Mittlerweile ist die Biotechnologie-Branche in ihrer 30-jährigen Geschichte erwachsen geworden. Unternehmen wie Amgen, Celgene oder Gilead sind heute milliardenschwere Konzerne.

Attraktive Einstiegsmöglichkeiten

Das relativ tiefe Kursniveau eröffnete BB Biotech attraktive Einstiegsmöglichkeiten, so dass die Beteiligungsgesellschaft im 3. Quartal ihre Cash-Position in ausgewählte Titel investierte. Der Großteil der Barmittel floss in bestehende Positionen von attraktiv bewerteten Large und Mid Caps.

BB Biotech geht davon aus, dass die ermutigenden Erfolge im Biotech-Sektor während der ersten 9 Monate 2017 auch im weiteren Verlauf des Jahres und zu Beginn des neuen Jahres anhalten werden. Das Management erwartet weitere Fortschritte bei vielversprechenden klinischen Entwicklungsprogrammen, Neuzulassungen und der Vermarktung bereits zugelassener Produkte.

Die Crème de la Crème

Derzeit befinden sich bei BB Biotech über 30 Unternehmen im Portfolio, darunter sind 5 bis 8 Kernbeteiligungen. Die größten Positionen sind Celgene (12,2%), Incyte (11,2%) sowie Ionis Pharmaceuticals (10,4%). Das Management setzt auf langfristiges Engagement.

Sie analysieren die Aktien der Unternehmen vor dem Hintergrund fundamentaler Trends wie steigende Gesundheitsausgaben, neue Therapien dank innovativer Medikation und wachsende Gesundheitssysteme in Schwellenländern. Im Fokus sind Unternehmen, die möglichst bereits profitabel sind und denen eine Verdopplung ihres Vermögenswerts in einem Zeitraum von 4 Jahren zugetraut wird.

Hohe Ausschüttung bringt Ihnen 4,5% Rendite

Neben einer starken Wachstumsstory bietet BB Biotech auch eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung. Entsprechend der bisherigen Dividendenpolitik erwarte ich für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 2,9 SFr – das entspricht einer Dividendenrendite von 4,5%. Ich erwarte im weiteren Verlauf eine volatilere Entwicklung der Biotech-Aktien. Dennoch bieten Produktzulassungen und Ausleseraten für klinische Schlüsselstudien über 2017 hinaus Potenzial für deutlich höhere Aktienkurse.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.