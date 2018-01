BB Biotech: Das beste Investment im Biotech-Segment?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Im Biotech-Segment stecken so manche Investoren in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite möchten sie von den aussichtsreichen Möglichkeiten in diesem Bereich profitieren, auf der anderen Seite besitzen die meisten aber kaum bis keine Kenntnisse der zugrunde liegenden Materie. Viele Unternehmen können daher nicht umfangreich auf ihre Chancen und Potenziale hin analysiert werden.

Eine vielversprechende Option könnte daher BB Biotech (WKN: A0NFN3) heißen. Betrachten wir im Folgenden drei Vorteile, die die Beteiligungsgesellschaft möglicherweise zum besten Investment für eine ganze Reihe von Investoren machen könnte:

1) Gebündelte Fachexpertise und Know-how

Gleich zu Anfang wollen wir zunächst einen Blick auf das Biotech-Know-how von BB Biotech werfen, das du unter Umständen in dieser Fülle nicht mitbringen kannst. Ein Blick in das BB Biotech-Team offenbart nämlich, dass die Beteiligungsgesellschaft nicht von Laien gemanaget wird, sondern von vielen, vielen Personen mit unterschiedlicher Fachexpertise.

Neben Experten aus den Bereichen des Investments und Rechts werden die Investitionsentscheidungen nämlich auch von Fachpersonal aus der Humanmedizin, der Chemie, der Pharmazie, der Neurowissenschaften und, natürlich, der Biotechnologie getroffen.

Wer darauf steht, findet gewiss auch den einen oder anderen Doktortitel in der Liste derjenigen, die bei den Investitionen das sagen haben. Unterm Strich also viel gebündelte Fachexpertise, die wohl nur die wenigsten Normalsterblichen mitbringen dürften.

2) Diversifikation

Gleichzeitig bist du selbstverständlich auch diversifiziert in der Biotech-Welt unterwegs. Denn als typische Beteiligungsgesellschaft verwaltet BB Biotech ein großes, breit gestreutes und zugleich doch vereinzelt akzentuiertes Portfolio.

Momentan (Stand: 30.09.2017) ist BB Biotech in 31 verschiedene Unternehmen investiert. Zu erwähnen ist hierbei allerdings, dass einige Positionen lediglich zwischen 0–1 % des Gesamtportfolios ausmachen. Nichtsdestoweniger finden wir aber auch 8 Positionen, deren relative Gewichtung mindestens 5 % beträgt. Mit dem Erwerb von BB Biotech erhältst du folglich also einen soliden, breiten Biotech-Mix.

Dabei deckt BB Biotech auch viele interessante Bereiche der Medizin ab. Denn auch wenn Onkologie mit 40 % den größten Sektor in der Verteilung ausmacht, bilden Seltene Krankheiten mit 26,9 %, sowie Stoffwechselerkrankungen mit 11,7 % und Neuroerkrankungen mit 9,4 % ebenfalls starke Schwerpunkte.

Nicht nur die Aktienauswahl selbst, sondern auch die Sektorenverteilung ist damit breit aufgestellt.

3) Kapitalrückführungen an die Investoren

Zuletzt bietet BB Biotech noch einen Vorteil, den viele einzelne Biotech-Unternehmen nicht bieten können: Reichlich Kapitalrückführungen an die Investoren.

Zum einen hat sich das Unternehmen selbst auferlegt, 5 % Dividendenrendite p. a. an die Investoren auszuschütten. Referenzkurs hierbei ist regelmäßig der Durchschnittskurs des Monats Dezember.

Zum anderen kauft BB Biotech auch eigene Aktien zurück. Zwar bleibt die Beteiligungsgesellschaft hier etwas schwammig und formuliert die Zielsetzung, Aktien im Umfang von bis zu 5 % der ausgegebenen Anteile zurückzukaufen. Allerdings macht hier ein gewisses Maß an Flexibilität durchaus Sinn, wenn beispielsweise die Bewertung des Unternehmens zum Rückkaufszeitpunkt zu teuer erscheint.

Das beste Biotech-Investment: Ja oder Nein?

Abschließend müssen wir nach diesen Vorteilen nun nur noch eine Antwort auf die Frage finden, ob BB Biotech wirklich das beste Investment im Biotech-Segment ist. Meiner Meinung nach ist die Antwort ein klassisches Jein.

Denn für viele Investoren könnte BB Biotech angesichts der Diversifikation und des vorhandenen Know-hows eine solide Wahl sein, mit der man gut an den Möglichkeiten dieses vielversprechenden Segments profitieren kann. Und auch Einkommensinvestoren kommen hier definitiv nicht zu kurz.

Falls du allerdings selbst ein Vollprofi im Biotech-Bereich bist, könntest du mitunter andere Chancen und Risiken sehen und ergreifen, die das gewichtete Portfolio von BB Biotech nicht hergibt.

