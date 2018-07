BB Biotech: Was jetzt passieren könnte?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat einen ziemlich schwachen Wochenschluss erwischt. Was auch nicht wundert. Denn die zur Wochenmitte gemeldeten Halbjahreszahlen waren alles andere als ansehnlich. So musste das Unternehmen, das in seinen Fonds hauptsächlich in Biotech- und Pharmaunternehmen investiert, einen Verlust von 70 Millionen Franken verbuchen. Im Vorjahr hatte man im gleichen Zeitraum noch fast 480 Millionen Franken verdient.

Schwache Bilanz!

Ein Beitrag von Carsten Müller.