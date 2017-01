BB Biotech: Die Mitteilung ist nicht so übel, wie sie klingt!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB Biotech gab sich alle Mühe, seinen Anlegern das Wochenende zu vermiesen. Die Holding unterrichtete vorab in einer Ad-hoc-Meldung über einen Verlust in Höhe von 802 Mio. Schweizer Franken für das vergangene Geschäftsjahr. Paradoxerweise ist die Mitteilung aber nicht ganz so übel, wie sie im ersten Moment klingt.

Deutliche Verbesserung gegenüber 1. Halbjahr

Zwar handelt es sich um einen deutlichen Rückschritt zum Vorjahr, dass man noch mit einem Gewinn von 653 Mio. Franken abgeschlossen hatte. Doch das Geld ist nicht tatsächlich aus dem Unternehmensvermögen abgeflossen. Das Ergebnis reflektiert lediglich die Kursentwicklung des Aktienportfolios, das sich im Besitz der BB Biotech befindet. Und die Papiere der gesamten Biotech-Branche standen im vergangenen Jahr lange Zeit unter massivem Druck.

Zudem lassen die aktuellen Zahlen einen Fortschritt erkennen. Denn im ersten Halbjahr 2016 musste BB Biotech noch einen Periodenverlust nach Steuern von 1,17 Mrd. Schweizer Franken ausweisen. Die Aktie von BB Biotech hatte während dieser Phase 20,75 % an Wert verloren. Doch der Großteil der Kurseinbußen kam im Januar zustande. Im zweiten Quartal betrug das Minus lediglich noch 2,61 %. Für diesen Zeitraum konnte BB Biotech auch wieder einen kleinen Gewinn von 36 Mio. CHF ausweisen. Im zweiten Halbjahr müssen die Überschüsse logischerweise noch größer ausgefallen sein.

Besser als der Durchschnitt

Darüber hinaus schnitt die Holding selbst in der schlechten Phase noch besser ab als etwa die Nasdaq Biotechnology-Werte. Diese büßten zwischen dem 4. Januar und 30. Juni des vergangenen Jahres 21,42 % ein. Genaueres zum Verlauf des 2. Halbjahrs werden wir von BB Biotech am 20. Januar erfahren. Dann legt das Unternehmen seinen vollständigen Geschäftsbericht vor.

