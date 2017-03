BB Biotech: Lohnt sich der Kauf der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Lieber Leser,

wer in den Biotechnologie-Sektor investieren möchte, der hat die Qual der Wahl. Entweder er investiert in einen Sektor-ETF (Exchange Traded Fund) oder er kauft die BB Biotech-Aktie. Das Unternehmen ist eine Kapitalanlagegesellschaft und die Bewertung solcher Unternehmen gestaltet sich in der Regel immer sehr schwierig. BB Biotech hält in der Regel Positionen in 30 Werten aus dem Biotech-Bereich. Der Kurs der Aktie ist demzufolge stark davon abhängig, welche Entwicklungen – ob politisch oder wirtschaftlich – sich auf die Branche auswirken.

Erholung oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Der Biotech-Sektor war in dem 8-jährigen Bullenmarkt seit 2009 einer der treibenden Kräfte. Doch seit 2015 erfolgten große Umschichtungen innerhalb der Sektoren. Das Vertrauen in den Bereich hat Kratzer abbekommen. Die USA sind der größte Pharma-Markt der Welt. Es ist klar, dass der Großteil der Biotech-Unternehmen an diesem Markt hängen.

Das Gerede um die Preislimitierung bei Medikamenten ist zwar aktuell etwas abgeklungen, doch langfristig wird aller Voraussicht nach einiges in dieser Richtung passieren. Womöglich wird das nicht jedes Medikament und somit alle Unternehmen treffen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass sich die USA wirtschaftlich selbst schaden wollen. Doch erwartungsgemäß sollten langfristige Anleger hier besser selektieren oder zumindest darauf achten, dass BB Biotech in Unternehmen investiert, die von den Veränderung weniger betroffen sein könnten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.