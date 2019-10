BB Biotech: Kurzfristige, temporäre Schwäche kaufenswert

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der Schweizer Biotechnologie-Investor BB Biotech (WKN: A0NFN3) hat heute seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Demnach wurde in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 172 Mio. Schweizer Franken (CHF) erzielt. Im dritten Quartal alleine jedoch musste der Konzern einen Quartalsverlust in Höhe von 382 Mio. Schweizer Franken ausweisen. Bei einer Beteiligungsgesellschaft wie BB Biotech ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



