BB Biotech: Die Konsolidierung hält an

Es ist etwas ruhiger um die BB-Biotech-Aktie geworden, denn der Wert ist, nachdem er am 9. Februar bei 93,45 Schweizer Franken ein Hoch ausgebildet hatte, in eine Konsolidierung eingetreten. Zuvor hatte der Kurs einen monatelangen dynamischen Anstieg vollzogen. Er war am 28. Oktober auf einem Tief bei 56,50 SFr. gestartet worden.

Seit dem neuen Jahreshoch bestimmen Gewinnmitnahmen das Bild.



