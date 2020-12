BB Biotech: Kleiner Vorgeschmack auf die 2021er-Dividende?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

So mancher Foolishe Investor weiß inzwischen: Hinter der Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) steckt eine ziemlich spannende Möglichkeit. Über die Beteiligungsgesellschaft können Laien diversifiziert von vielen Chancen aus der Welt der Biotechnologie profitieren. Das ist ein attraktiver Gesamtmix für alle, die das Fachchinesisch nicht verstehen und denen es dadurch kaum möglich ist, die besten und aussichtsreichsten Chancen zu identifizieren.

Gleichzeitig wissen Investoren allerdings auch: Der Dezember wird besonders spannend. Hier zeichnet sich ab, wie hoch die Dividende im kommenden Jahr werden wird. Das liegt an der Dividendenpolitik von BB Biotech, die nicht auf Konstanz aus ist. Nein, sondern auf attraktive, hohe, jedoch zugleich etwas variable Dividenden unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse.

Darauf habe ich dich Anfang Dezember bereits separat hingewiesen. Jetzt wird es Mitte Dezember jedoch Zeit zu schauen, wo wir stehen. Und ob möglicherweise im kommenden Jahr eine erneut höhere Dividende an die Investoren ausgezahlt wird als noch im Vorjahr.

BB Biotech: Der Dezember im Überblick!

Vielleicht vorab noch einmal der Hinweis, wonach sich die Dividende von BB Biotech denn eigentlich richtet. Das Management plant in jedem Jahr, eine Dividende in Höhe von 5 % an die Investoren auszuzahlen. Wobei der Referenzkurs für diesen Wert jeweils der durchschnittliche Dezemberkurs ist. Eine Besonderheit, die noch etwas tückisch ist: Es handelt sich um den volumengewichteten Durchschnittskurs. Das lässt die Berechnung nicht so einfach werden.

Ein Blick auf das Kursniveau im Dezember (oder zumindest in der ersten Monatshälfte) zeigt jedoch: Es scheint gut auszusehen, was die Dividende angeht. Vom ersten Dezember an bis jetzt (11.12.2020, maßgeblich für alle aktuellen Kurse) notierte die Aktie von BB Biotech stets in einer Spanne zwischen 64,10 und 66,20 Euro. Das ist ein durchaus hohes Preisniveau.

Wenn wir im Chart ca. zwölfeinhalb Monate zurückspringen, so können wir sehen, dass die Aktie von BB Biotech im letzten Jahr niedriger notierte. Hier lag der durchschnittliche Aktienkurs stets zwischen 61 und 63 Euro. Das könnte ein erster, vorsichtiger Indikator dafür sein, dass die Beteiligungsgesellschaft im kommenden Jahr eine moderat höhere Dividende an die Investoren auszahlen wird.

Etwas Unsicherheit gibt’s immer!

Trotzdem sollten Foolishe Investoren natürlich weiterhin berücksichtigen, dass es rund um die Dividende von BB Biotech weiterhin etwas Unsicherheit geben könnte. Einerseits, weil die vorgenannten Kursniveaus lediglich die Werte der Pi mal Daumen ersten Monatshälfte markieren. Wir blicken immerhin noch auf elf Handelstage, die etwas Bewegung bei diesem Thema bringen könnten. Wobei die Zeit zwischen den Feiertagen häufig eher als ruhig gilt.

Allerdings sollten Investoren generell berücksichtigen, dass BB Biotech niemals vorhat, eine stets konstante Dividende auf Vorjahresniveau auszuzahlen. Sollten die breiten Märkte oder auch einfach die Aktie von BB Biotech in einzelnen Jahren stark einbrechen, so wäre die Dividende möglicherweise deutlich niedriger als im Vorjahr. In diesem Jahr scheinen wir hiervon ein wenig entfernt zu sein. In den nächsten Jahren kann das jedoch immer mal passieren.

Wenn das Management und Investmentteam von BB Biotech jedoch seine Hausaufgaben fleißig und sorgfältig macht, so sollte es langfristig zu steigenden Aktienkursen kommen. Und damit verbunden eben auch zu höheren Dividenden über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

BB Biotech und die Dividende: Spannend!

Wie gesagt: Es wird daher spannend bei BB Biotech und der Dividende. Wir befinden uns wieder im Dezember und das heißt, dass jetzt die heiße Phase bereits halb vorbei ist, in der die Höhe der kommenden Ausschüttung ermittelt wird. Wie hoch die Dividende letztlich werden wird, das erfahren wir zwar erst im Kontext der Hauptversammlung. Je nach Aktienkursentwicklung können wir jedoch bereits heute unsere Rückschlüsse ziehen. Für den Moment sieht es jedenfalls gut aus!

