BB Biotech: Keine Belastung!

Liebe Leser,

die BB Biotech-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine eher durchwachsene Performance hingelegt. Gewiss, auf Jahressicht steht ein Kursgewinn von rund 27% zu Buche. Doch das freut nur diejenigen, die auch schon so lange investiert sind – wer z.B. im Bereich der Jahreshochs bei gut 59 Euro eingestiegen ist, der sitzt aktuell auf einem Buchverlust. Und da die 9-Monats-Zahlen kürzlich veröffentlicht worden sind, stehen erst einmal keine neuen Geschäftszahlen an, die den Kurs der Aktie beflügeln könnten. Doch dafür meldete sich BB Biotech zuletzt mit einem ganz anderen Thema zu Wort. Konkret:

BB Biotech: Auswirkungen von MiFID II

Und zwar verweist BB Biotech darauf, dass ab 2018 die neue Finanzmarktrichtlinie „MiFID II“ in Kraft tritt. Das ist eine Richtlinie der Europäischen Union, und laut BB Biotech sind Finanzdienstleister dadurch verpflichtet, „unter anderem die Kosten für Research gegenüber Kunden transparent zu machen“, so BB Biotech. Wie sieht es diesbezüglich bei BB Biotech aus? Hierzu gab es eine klare Ansage des Unternehmens, Zitat: „Die von BB Biotech mandatierte Bellevue Asset Management wird die Research-Kosten übernehmen und nicht den Investoren weiterbelasten.“

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.