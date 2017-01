BB Biotech: Haben Sie das auch mal langfristig betrachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

geben Sie es zu: Eine Schlagzeile wie „BB Biotech mit einem herausfordernden Aktienjahr – Portfolio behauptet sich in volatilem vierten Quartal 2016“ ist durchaus dazu geeignet, auf den Leser beruhigend zu wirken. Der Kursverlauf der letzten Wochen war schließlich eher aufrüttelnd.

Tatsächlich strotzt die Pressemitteilung nur so von ähnlich abwiegelnden Formulierungen – erst im fünften Absatz verbirgt sich die entscheidende Hausnummer: Nach einem Gewinn von 653 Mio. SFRS im Vorjahr hat BB Biotech in 2016 einen (vorläufigen) Nettoverlust von satten 802 Mio. SFRS eingefahren!

Ganz ehrlich: Da ist der Kursrückgang um -10% vom 52-Wochenhoch (54,13 Euro) auf aktuell 48,67 Euro noch vergleichsweise harmlos. Die Charttechnik hingegen ist weit weniger harmlos, wie Sie gleich sehen werden.

Betrachten Sie den reinen Kursverlauf, dann könnten Sie durchaus geneigt sein, ein Kaufsignal herauszulesen: Der Abwärtstrend vom März des vergangenen Jahres (rote Linie) wurde nach der Trump-Wahl nach oben verlassen. Doch ein länger ausgewählter Betrachtungszeitraum in Gestalt eines Monatscharts bringt erste Zweifel an einem Kaufsignal:

Der Aufwärtstrend von 2011 ist nämlich noch immer „kaputt“. Und solange die BB Biotech-Aktie kein neues Allzeithoch erreicht, bleibt das auch so. Denn nur dann würde der ehemalige Aufwärtstrend bestätigt. Und das ist bei einem zu überbietenden Rekordhoch von 67,73 Euro kein „Pappenstiel“.

Der Blick auf den Relative Stärke Index (RSI) bestätigt die pessimistische Einschätzung: Beim Indikator für Trendintensität reichte es in den vergangenen Monaten lediglich zu einem Pull-Back (Rücksetzer) an die seit 2009 (!) bestehende Aufwärtstrendlinie.

Nur wurde die schon im Januar 2016 nach unten durchbrochen. Ein RSI-Wert unter 48,9% stellt mithin ein neues Tief in der seit 2015 laufenden Abwärtsbewegung dar und wäre somit als Bestätigung des Abwärtstrends zu werten.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

