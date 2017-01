BB Biotech: Ernüchterung macht sich breit!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

in den letzten Tagen musste die Aktie von BB Biotech Federn lassen, nachdem sich das Chartbild in den Wochen zuvor noch deutlich aufgehellt hatte. Was ist der Auslöser für den jüngsten Kursrücksetzer?

Was plant Trump?

Dies liegt zum einen an den Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Immobilien-Mogul hatte sich zum Ende der vergangenen Woche abschätzig zur Pharma- und Biotechbranche geäußert. Anleger befürchten nun, dass es doch zu einer Deckelung der Medikamentenpreise kommen könnte. Während des Wahlkampfes hatte sich vor allem die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton dahingehend ausgesprochen, Preisobergrenzen für Arzneimittel einführen zu wollen. Entsprechend groß war die Erleichterung an den Börsen, als Donald Trump überraschend zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Die entsprechenden Aktien werteten in der Folge deutlich auf. Haben sich die Anleger etwa zu früh gefreut?

Tiefrote Zahlen

Hinzu kommen die Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr, die die Schweizer Beteiligungsgesellschaft in diesen Tagen vorgelegt hat. Demzufolge entstanden dem Konzern vorläufigen Zahlen zufolge unter dem Strich Verluste von 802 Mio. Schweizer Franken (umgerechnet knapp 748 Mio. Euro). Im Jahr zuvor konnte noch ein Nettogewinn von 653 Mio. Franken ausgewiesen werden. BB Biotech erklärte, dass das Ergebnis die Kursentwicklungen der im Portfolio befindlichen Unternehmen reflektiere. Die endgültigen Zahlen sollen am 17. Februar veröffentlicht werden.

