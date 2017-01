BB Biotech: Eine durchaus kluge Strategie!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB Biotech zahlt für das Krisenjahr 2016 eine vergleichsweise hohe Dividende aus. Angesichts der in diesem Jahr zu erwartenden Börsenentwicklung könnte sich der Schritt noch als kluger Schachzug erweisen.

Top Dividendenrendite

Faktisch gesehen liegt die Dividende mit 2,75 Schweizer Franken je Aktie unter dem Vergleichswert des Vorjahrs von 2,90 CHF. Doch zum einen gerieten die Kurswerte der Beteiligungen, an denen die Holding Anteile hält, zum Jahresbeginn 2016 heftig unter Druck. Seinerzeit ging viel Geld verloren. Zum anderen kann sich die Dividendenrendite auch im internationalen Vergleich sehen lassen. Legt man den Durchschnittskurs der BB Biotech-Aktie von Dezember zugrunde, erreicht das Unternehmen nämlich eine Rendite von 5 %. Mit solch einem Wert wäre die Schweizer Firma beispielsweise im DAX ganz weit vorne.

Warum handelt es sich um eine kluge Strategie?

Experten erwarten für 2017 einen „volatilen Aktienmarkt“, also heftige Kursschwankungen. Das sind zwar Standardfloskeln, die Sie als Anleger fast jedes Jahr zu hören bekommen. 2017 diese Einschätzung meiner Ansicht nach aber durchaus ihre Berechtigung. Die Folgen von Brexit und der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten sind noch lange nicht verdaut. Es ist absehbar, dass noch Nachbeben folgen werden. Zudem stehen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland wichtige Wahlen an. Bekanntlich ist auf Wahlprognosen kein Verlass mehr. Die Börsenmärkte werden deshalb voraussichtlich zunehmend nervös reagieren.

Wie verhalten sich Anleger vorzugsweise in solch unsicherem Umfeld? Wenn sie sich keine steigenden Renditen aus Kurszuwächsen erwarten können, greifen sie mehrheitlich auf dividendenstarke Aktientitel zurück. Denn diese garantieren zumindest eine halbwegs verlässliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Und genau für diesen Anlegertypus wird auch die Aktie von BB Biotech zunehmend in den Fokus rücken.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

