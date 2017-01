BB Biotech: Die Dividende bleibt auf hohem Niveau!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB Biotech bleibt weiterhin einer der besten Dividendenwerte auf den Märkten. Für 2016 stehen jetzt 2,75 Schweizer Franken je Aktie als Dividende im Raum. Das sind zwar 0,15 CHF weniger als 2015, dennoch kann sich der Wert mehr als sehen lassen. Verglichen mit dem aktuellen Aktienwert ergibt sich eine Rendite von gut 5 Prozent, damit können nur die wenigsten mithalten. Der Vorschlag ist noch nicht unter Dach und Fach, auf der kommenden Generalversammlung Mitte März soll darüber abgestimmt werden.

Keine Selbstverständlichkeit!

Die Beibehaltung hoher Dividenden ist keineswegs selbstverständlich. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen einen herben Verlust von 802 Millionen Schweizer Franken hinnehmen. Immerhin ist das Geld aber nicht tatsächlich aus der Unternehmenskasse geflossen, es spiegelt sich darin lediglich der Wertverlust der eigens gehaltenen Aktien wieder. Für das laufende Jahr gibt sich BB Biotech indes optimistisch. So wird unter anderem eine Beschleunigung bedeutender Produktzulassungen und wichtige Meilensteindaten bei der Forschung erwartet. Ferner könnten sich neue Übernahmen im Jahr 2017 positiv auf die von BB Biotech gehaltenen Aktien auswirken.

