BB Biotech: Diese Zahlen dürften Anleger interessieren!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

am 16. März 2017 tagte die Generalversammlung von BB Biotech. Bei der ordentlichen Versammlung der Schweizer Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft segneten die Anteilseigner alle Anträge des Verwaltungsrates ab. Besonders interessant für Anleger war dabei die Gewinnausschüttung.

Dividende geht leicht zurück!

Die Generalversammlung stimmte der Dividende von 2,75 Schweizer Franken (CHF) je Aktie zu, die der Verwaltungsrat für das vergangene Geschäftsjahr vorgeschlagen hatte. Umgerechnet beträgt die Dividende damit etwa 2,56 Euro. Im Vorjahr lag die Ausschüttung mit 2,90 CHF zwar noch etwas höher, zuvor hatte die Dividende mit 0,90, 1,40 und 2,32 CHF von 2013 bis 2015 aber eines steiles Wachstum hingelegt.

„Seit 2013 verfolgt BB Biotech eine strukturierte Ausschüttungspolitik, die zum Ziel hat, den Aktionären jährlich eine Kapitalrückführung von bis zu 10% zu ermöglichen“, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Diese setzt sich aus einer Dividendenrendite von 5% und Aktienrückkäufen im Volumen von bis zu 5% des Aktienkapitals pro Jahr zusammen.

Ferner bestätigte die Generalversammlung den Verwaltungsrat aus Präsident Erich Hunziker, Clive Meanwell sowie Klaus Strein für eine erneute einjährige Amtszeit.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.