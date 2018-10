BB Biotech: Blick auf die Q3-Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Bei BB Biotech gab es am Freitag die Zahlen zum 3. Quartal. Da das Unternehmen bereits am 11. Oktober vorläufige Zahlen dazu veröffentlicht hatte, kam es entsprechend zu keinen großen Überraschungen. Hier die Eckdaten: Den inneren Wert zum Stichtag 30.9.2018 gibt BB Biotech mit 3,5274 Mrd. CHF an. Interessanterweise lag die Marktkapitalisierung zum gleichen Stichtag bei 3,9833 Mrd. CHF und damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.