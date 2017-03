BB Biotech: Die Biotech-Branche und Donald Trump! (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Liebe Leser,

vorgestern habe ich für meine Leser eine sehr spannende Analystenkonferenz besucht, auf der sich kleine und mittelgroße Unternehmen, die in Deutschland an der Börse notiert sind, präsentiert haben. Eines dieser Unternehmen – die USU Software AG – habe ich Ihnen gestern hier im „Schlussgong“ ausführlich vorgestellt.

Ein weiteres Unternehmen, das sich im Rahmen der Konferenz präsentiert hat, ist die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Das Unternehmen hat zwar seinen Sitz in der Schweiz, ist aber auch in Deutschland an der Börse gelistet.

Besonders gespannt war ich darauf, wie sich das Management von BB Biotech zum neuen US-Präsidenten Donald Trump bzw. zu seiner politischen Marschrichtung äußern würde. Ich war sehr erfreut, dass dieser Punkt dann auch ausführlich analysiert wurde. Die wichtigsten Aussagen fasse ich für Sie jetzt zusammen.

US-Wahlen und US-Gesundheitssystem

Im Rahmen der Unternehmenspräsentation von BB Biotech wurden zunächst die beiden Kernaussagen von Trump zum aktuellen Stand des US-Gesundheitssystems zusammengefasst. Aussage Nummer 1 von Trump ist, dass „Obamacare“ (die Gesundheitsreform seines Vorgängers) ein „Desaster“ ist und geändert werden muss. Aussage Nummer 2: Der Versicherungsmarkt funktioniert in dieser Branche in den USA nicht.

Im Bezug auf die Medikamentenhersteller sieht es wie folgt aus: Trump hat geäußert, dass die Preise für Medikamente zu hoch seien und dass die USA Innovationen im medizinischen Sektor allein finanzieren würden. Zudem sagte er, dass andere Länder ihren Anteil dazu beitragen sollen. …

Ein Beitrag von Rolf Morrien.