BB Biotech-Beteiligung Actelion: Nun also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Lieber Leser,

nun also doch! Die Übernahme des Schweizer Biotechkonzerns Actelion durch den US-Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson nimmt Gestalt an. Nach intensiven Gesprächen haben sich die Parteien auf ein Übernahmeangebot von 280 Schweizer Franken je Anteilsschein verständigt.

Damit wird Actelion mit einem Gesamtwert von 30 Mrd. Dollar bewertet. Den Angaben zufolge wird die Offerte am 16. Februar offiziell verkündet. Die Angebotsfrist soll dann aller Voraussicht nach vom 3. März bis zum 30. März laufen. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen weiteren Kurssprung. Die Actelion-Aktie kletterte um mehr als 20 Prozent auf 255,00 Euro in die Höhe. Damit hat sich das Papier seit November, als erstmals Übernahmespekulationen aufkamen, um satte 100 Prozent verbessert.

Abspaltung steht bevor

Teil des Deals soll zudem eine Abspaltung der Forschungs- und Entwicklungssparte von Actelion sein. Dieser Geschäftsbereich soll an die Schweizer Börse gebracht und unter dem neuen Firmennamen R&D NewCo vom bisherigen Actelion-Chef Jean-Paul Clozel fortgeführt werden. An der neuen Firma wird Actelion zunächst 16 Prozent der Anteile halten und zudem mit einer Option auf weitere 16 Prozent ausgestattet sein. Actelion-Aktionäre sollen über eine Sachdividende beteiligt werden.

BB Biotech freut sich

Auch die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech reagierte mit Kursgewinnen auf die Entwicklungen rund um Actelion. Bei der Biotechfirma handelt es sich schließlich um die viertgrößte Position innerhalb des BB Biotech-Portfolios.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse