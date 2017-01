BB Biotech-Beteiligung Actelion: Jetzt könnte es bald so weit sein!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Die Übernahmegespräche zwischen dem Schweizer Biotechunternehmen Actelion und dem US-Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) sollen sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Das jedenfalls berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg. Angeblich konnten sich die beiden Parteien bereits auf einen vorläufigen Kaufpreis einigen, wenn man den Aussagen von informierten Kreisen vertraut. Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, zuletzt stand allerdings ein Kaufpreis von etwa 260 Dollar je Anteilsschein im Raum. Fest steht, dass die Verhandlungen andauern. Hierbei dürfte es unter anderem auch um die zukünftige Rolle des Actelion-Chefs Jean-Paul Clozel gehen. Dieser hatte sich lange Zeit mit Nachdruck für einen eigenen Kurs eingesetzt, nun könnte er Branchenkreisen zufolge darum kämpfen, wenigstens einen Teil des Unternehmens eigenverantwortlich fortzuführen. Daran an schließt sich die Frage, ob und wenn ja in welche Konzernbereiche Actelion aufgespalten werden könnte. Bereits Ende vergangenen Jahres kursierten Meldungen, wonach auch eine Aufspaltung erwogen wird.

BB Biotech dürfte sich freuen

In Stein gemeißelt ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts und wie immer bei Fusionen und Übernahmen steht das Ganze letztlich unter dem Vorbehalt der Einwilligung der Wettbewerbsbehörden. An der Börse gaben die Nachrichten dem Actelion-Kurs indes weiter Auftrieb. Eine erfolgreiche Übernahme dürfte auch der Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech neuen Schwung verleihen. Mit einem Anteil von 8,3 Prozent zählt Actelion zu den größten Beteiligungen innerhalb des Portfolios. Die Aktie, die nach dem Wahlsieg von Donald Trump mächtig Auftrieb erfahren hatte, hat sich zuletzt etwas abgekühlt.

