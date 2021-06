BB Biotech: Auf dem Weg zum Jahreshoch?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ISIN: CH0038389992 hat im Februar ein Hoch bei 86,40 Euro kreiert und sich danach in einen Bereich um 69,00 Euro begeben. Das Tief konnte man am 11. Mai mit 68,55 Euro sehen und seither bewegt sich der Kurs wieder nach oben. Die 100-Tage-Linie wurde am letzten Mittwoch genommen und das Kaufsignal wurde am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



