BB Biotech Aktie: Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

BB Biotech konnte sich in einem schwierigen Umfeld gut behaupten. Im vergangenen Jahr war die Gesamtrendite mit minus 5% in SFr negativ. Der Wert der Beteiligungen verlor im gleichen Zeitraum jedoch um nahezu 15% an Wert, während der Branchenindex Nasdaq Biotech Index um 9% nachgab. Der vorläufige Verlust von 471 Mio SFr spiegelt die gesunkenen Beteiligungswerte wider und war nicht liquiditätswirksam.

Von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung