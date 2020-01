BB Biotech Aktie: Zahlen zu Q4 2019!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Am Freitag meldete sich die BB Biotech AG mit einer „Medienmitteilung“ im Hinblick auf Q4 2019 und das Gesamtjahr 2019. Für Aktionäre sehr interessant sind natürlich die Angaben zum inneren Wert der BB Biotech Aktie gemessen am NAV (Net Asset Value) des Portfolios von BB Biotech. Dieser NAV ist demnach 2019 um 23,4% in Schweizer Franken (CHF) bzw. um 28,1% in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



