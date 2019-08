BB Biotech-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft befindet sich nach einer eindrucksvollen Erstquartalsrallye seit Anfang April in einem Abwärtstrend. Wie das Unternehmen unlängst mitteilte, lag die Rendite im zweiten Quartal bei -4,8 Prozent (in CHF und in EUR). Der Nettovermögenswert (NAV) sank um 9,4 Prozent (in CHF) und um 8,8 Prozent (in EUR). Dies führte zu einem Quartalsverlust von 336 Mio. Schweizer Franken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



