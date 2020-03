BB Biotech Aktie: Portfolio-Umstrukturierung weitestgehend abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Im 3. Quartal erzielte die Biotech-Aktie eine Negativrendite von 7% in SFr. Auf 9 Monate gesehen weist die Aktie jedoch eine positive Gesamtrendite von 10% in SFr auf. Der Gewinn zeigt einen ähnlichen Trend. Im 3. Quartal ergab sich ein Verlust von 382 Mio SFr. In Summe konnte BB Biotech jedoch 172 Mio SFr Gewinn in den ersten 9 Monaten erwirtschaften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung