BB Biotech-Aktie: Neue, einsame Top-Beteiligung nach aufregendem Q2!

Die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3), tja, was soll man dazu im Allgemeinen sagen? Ich bleibe bei meinem Lieblingszwischenfazit: Für viele Investoren könnte diese spannende Möglichkeit der beste Ansatz sein, um vom Wachstumsmarkt der Biotechnologie zu profitieren.

Für viele Laien ist das Geschäftsmodell vieler interessanter Unternehmen zu schwierig, die Therapien und Konzepte bei der Therapie Kauderwelsch. Mit BB Biotech sichert man sich hingegen eine Menge Kompetenz, die für einen selbst Investitionsentscheidungen trifft.

Jetzt ist es jedoch erneut Zeit für einen anderen Fokus: BB Biotech hat nämlich seine Bücher geöffnet und wir können den Erfolg des letzten Quartals überprüfen. Riskieren wir einen Blick auf einige, interessante, jedoch kurzfristige Zahlen. Sowie auf wesentliche Bewegungen in den Reihen der Beteiligungsgesellschaft.

BB Biotech: Erfolgreiches Quartal, spannende Top-Holding!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf das zweite Quartal von BB Biotech festhalten können, ist auch dieser Zeitraum erfolgreich gewesen. Das Management der Beteiligungsgesellschaft gibt das Periodenergebnis mit einem positiven Wert von 128,5 Mio. Schweizer Franken an. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 Schweizer Franken, womit wir sagen können: Auch dieser Zeitraum ist erfolgreich gewesen-

BB Biotech hat seine Hausaufgaben beim Investieren daher offensichtlich gemacht und einige erfolgreiche Investitionsentscheidungen getroffen. Für das erste Halbjahr summiert sich das Ergebnis je Aktie auf einen Wert von 6,31 Schweizer Franken, was überaus solide ist. Allerdings: Hierbei handelt es sich bloß um einen kurzfristigen Überblick. Mit Veränderungen im Portfolio oder Schwankungen bei der Stimmungslage können die Ergebnisse auch negativ ausfallen.

Wichtiger sind daher stets die Performances im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Dabei gibt es eigentlich nur zwei Auffälligkeiten in einem ansonsten vergleichsweise wenig bewegten Quartal. Moderna, inzwischen die Top-Beteiligung von BB Biotech, kommt per Ende des zweiten Quartals auf einen relativen Anteil von 12,2 %, nach zuvor 7,8 %. Ein erneut starker Kursanstieg von ca. 114 Euro zum 1. April bis auf 199,90 Euro per Ende Juni dürfte dafür verantwortlich sein. Wobei die Aktie derzeit mit einem Aktienkurs von 270 Euro noch höher steht, der Anteil könnte entsprechend größer geworden sein.

Zudem gibt es einen Verkauf: BB Biotech hat sich von Alexion Pharmaceuticals und einem relativen Anteil von zuletzt 4,4 % in Gänze getrennt. Ansonsten gab es im Portfolio zuletzt eher kleinere, normale bis alltägliche Bewegungen.

An der Chance ändert sich nicht viel

BB Biotech hat daher eigentlich die gleiche Chance wie eh und je: Langfristig orientiert können Investoren von innovativen Möglichkeiten der Biotechnologie profitieren. Das Managementteam der Beteiligungsgesellschaft trifft solide Investitionsentscheidungen. Die Beteiligung an Moderna ist erneut ein idealer Beweis dafür.

Wissenswert ist außerdem, dass auf die Investoren stets eine Dividende in Höhe von 5 % wartet, wobei der Referenzkurs der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist. Für Einkommensinvestoren eine attraktive Möglichkeit. Vergessen dürfen wir jedoch einen Teil der Investitionsthese nicht. Es geht um die Möglichkeiten beim Vermögensaufbau. Wobei das wiederum auch steigende Dividenden nach sich ziehen kann.

